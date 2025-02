Gold auf Allzeithoch, ein Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit @Hellinvestiert

Direkt zum Video auf YouTube

EUWAX Gold II ►www.euwax-gold.de/ewg2ld

Gratis-Ticket für die Invest 2025 ► www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/eventkalender/invest/



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Gold als sichere Anlage? Oder droht eine Blase? Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Sebastian Hell (Unternehmer und Investor) analysieren die aktuelle Lage des Goldmarktes, diskutieren Preisentwicklungen und geben wertvolle Tipps für Anleger. Sie sprechen über historische Entwicklungen, aktuelle Markttendenzen und mögliche Zukunftsszenarien. Dabei gehen sie auf die wichtigsten Einflussfaktoren wie Inflation, Zentralbanken und geopolitische Unsicherheiten ein. Zudem erhältst du wertvolle Hinweise, wie du dein Portfolio strategisch mit Gold absichern kannst und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Erfahre, was hinter den aktuellen Marktbewegungen steckt und wie du von Gold als Investment profitieren kannst.



Timestamps:

00:00 ► Gold – Eine Zeitreise durch die Geschichte

02:53 ► Von Münzen zu ETFs: Die Entwicklung von Gold als Zahlungsmittel

05:51 ► Gold heute: Bedeutung in der globalen Wirtschaft

08:56 ► Schutz vor Inflation? Gold im historischen Vergleich

12:14 ► Gold als Investment: Strategien für dein Portfolio

14:51 ► Gold in der Zukunft: Chancen und Risiken

21:03 ► Wie viel Gold ist sinnvoll? Expertenmeinungen

23:02 ► Goldabbau: Kosten, Herausforderungen und Umweltaspekte

24:59 ► Nachhaltigkeit im Goldsektor: ESG-Kriterien unter der Lupe

28:27 ► Gold als strategische Reserve: Warum Staaten auf Gold setzen

31:02 ► Gold oder Bitcoin: Welches Investment hat die bessere Zukunft?

33:32 ► Gold & Bitcoin: Ähnlichkeiten, Unterschiede und Trends

40:18 ► Die Zukunft von Gold & Bitcoin: Was Anleger wissen müssen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 10.02.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.