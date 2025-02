WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BP auf 'Buy' - Ziel 540 Pence

(Wiederholung vom Wochenende)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Bloomberg-Kreisemeldung über den Aufbau einer größeren Beteiligung durch den Hedgefonds Elliott auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Anleger dürften positiv auf diese Nachrichten reagieren, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Das Engagement des Hedgefonds könnte zu Veränderungen im Management und einer Portfolioanpassung führen - mit einem Fokus auf den Ausstieg aus CO2-ärmeren Geschäften - sowie zu einer Priorisierung der Investitionen im Bereich der Öl- und Gasförderung. Im Fokus dürfte die Maximierung des freien Finanzmittelflusses (FCF) stehen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2025 / 15:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2025 / 15:42 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------