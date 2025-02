EQS-News: Cherry Schaltergeschäft und Cherry Americas unter Erwartung. 2024 Jahresergebnisse der Cherry SE unter Plan – Fokus auf Wachstum im Jahr 2025

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Cherry Schaltergeschäft und Cherry Americas unter Erwartung. 2024 Jahresergebnisse der Cherry SE unter Plan – Fokus auf Wachstum im Jahr 2025



11.02.2025 / 17:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 11. Februar 2025 – Verhaltene Tendenzen im Amerika- sowie zunehmende Wettbewerbsnachteile im Schaltergeschäft belasten den Konzernumsatz im vierten Geschäftsquartal 2024. Der Jahresumsatz 2024 der Cherry SE liegt damit nach jetzigem Stand unter der Prognose von rund 120 Mio. Euro. Die massiven Strukturanpassungen bei Peripherals und mögliche politische Weichenstellungen nach der Bundestagswahl schaffen positive Perspektiven für 2025.

Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 erreichen der Konzernumsatz sowie die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge nicht die bisherige Prognose. Die Cherry SE geht nunmehr auf Basis aktueller Auswertungen von rund 110 Mio. Euro beim Konzernumsatz aus, der damit unter der Prognose von zirka 120 Mio. Euro liegt. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge wird voraussichtlich -2 % betragen (Prognose: rund 3 %).

Wesentliche Gründe für die Umsatzverfehlung liegen in der zunehmend fehlenden Wettbewerbsfähigkeit im von China dominierten Schalter-Volumengeschäft sowie der noch nicht ausreichenden Entwicklung des Amerikageschäfts. Der erfolgte Aufbau eines adäquaten Partnernetzwerks bildet die Basis für die Reaktivierung des US-Geschäftes im laufenden Jahr.

Im Geschäftsbereich Peripherals wurden deutliche Erfolge bei der Austrocknung des Graumarktes erzielt. Die Street Prices auf Volumenartikeln konnten bereits um mehr als 50 % gesteigert werden. Die Sell-In Quoten in Q4 wurden dem Ziel des Austrocknens des Graumarktes untergeordnet.

Die Neuausrichtung des Peripherals-Geschäfts macht Fortschritte:

Vertriebsbündelung sämtlicher Office-, Gaming-, Security- und Hygiene-Peripheriegeräte Einführung eines neuen Partnerprogramms für DACH Neue Vertriebspartner-Verträge Einführung eines neuen Preis- und Margenmodells Sortimentsbereinigung Start des neuen SVP Global Peripherals Alexander Hecker am 01. Februar 2025

Das Segment Digital Health & Solutions erreichte das budgetierte Jahresziel und weist mehr als 30 % Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr auf.

Cherry SE sieht sich nach wie vor mit herausfordernden geopolitischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland wird durch steigende Sparquoten, zurückhaltende Konsumausgaben, rückläufige Direktinvestitionen, höhere Arbeits- und Energiekosten, Über-Bürokratisierung und lahmende Digitalisierung belastet. Die künftige Regierung nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 muss direkt einen Richtungswechsel initiieren, um Deutschland aus der Rezession und zurück auf den Weg zu einem wachstums- und innovationsfreundlichen Wirtschaftsstandort zu führen.

Für 2025 erwartet die Cherry SE von der eigenen internen Neuausrichtung in Verbindung mit striktem Kostenmanagement einen nachhaltigen und langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Stimmen aus dem Management

Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE resümiert: „Wir haben ab der zweiten Jahreshälfte 2023 ein umfassendes Restrukturierungsprogramm gestartet. Das Schaltergeschäft braucht einen Konzeptwechsel, Cherry Americas konsequenten Vertrieb. Deutschland ist das dritte Jahr in Folge in der Rezession. Für den deutschen Mittelstand ist es zwei Minuten vor zwölf. Wir halten konsequent an unserer Neuausrichtung fest mit einem klaren Fokus auf Innovation, Effizienz, Kostensenkungen, Verschlankung und starken Partnerschaften. Wir sind zuversichtlich, dass wir 2025 der Geopolitik trotzen und endlich wieder auf dem Wachstumspfad sein werden.”

Volker Christ, EVP Global Finance and IT, ergänzt: “Im Geschäftsjahr 2024 konzentrierten wir uns auf ein stringentes Kosten- und Cash-Management, welches wir auch 2025 konsequent fortsetzen werden. Hierbei liegt der Fokus auf einem aktiven Working Capital Management.“

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, München, Landskrona (Schweden), Paris (Frankreich), Kenosha (USA), Chicago (USA), Hongkong (China), Taipeh (China) and Shanghai (China).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de