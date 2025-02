EQS-News: Nakiki SE startet Roadshow zur laufenden Kapitalerhöhung und geplanten Übernahme: Details im Investorencall am 03. März 2025

EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung

- Gespräche mit potenziellen Übernahmekandidaten laufen

- Kapitalerhöhung angekündigt

- Details im Investorencall am 03. März 2025

Frankfurt am Main, 11. Februar 2025 – Die Nakiki SE hatte im Januar 2025 angekündigt, im laufenden Jahr ihr Geschäftsmodell durch eine Übernahme erweitern zu wollen. Inzwischen werden intensive Gespräche mit potenziellen Übernahmekandidaten mit Cashflow-starken Geschäftsmodellen geführt. Der Emissionserlös der heute angekündigten Kapitalerhöhung soll in diesem Zusammenhang genutzt werden. Eine die Transaktion und die Übernahmepläne begleitende Roadshow des Vorstands der Nakiki SE in Frankfurt hat heute begonnen.

Andreas Wegerich sagt hierzu: "Wir führen gute Gespräche und haben positive Reaktionen zu sämtlichen geplanten Maßnahmen. Somit sind wir sind zuversichtlich, neue Investoren überzeugen zu können."

Zudem wird Nakiki-Vorstand Andreas Wegerich Details zu den Plänen am 03. März 2025 um 14:00 Uhr (MEZ) in einem Investorencall präsentieren.

Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Link: Nakiki Investorencall (https://www.appairtime.com/event/ff488f65-183d-4442-8209-723edd263acd)

Datum: 03. März 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr (MEZ)

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Telefon: +49 40 285 304 23-0

Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

