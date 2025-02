Spanien erteilt von Flutkatastrophe betroffenen Migranten legalen Status

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Spaniens Regierung will Migranten, die von den Flutkatastrophe im Osten des Landes im vergangenen Jahr betroffen waren, eine einjährige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erteilen.

Die Maßnahmen dürften mindestens 25.000 Migranten und Familienangehörigen zugute kommen, die zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November in einer der von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden gelebt hätten, teilte das zuständige Ministerium am Dienstag mit. "Das Hauptziel ist es, Ausländer in besonders gefährdeten Situationen zu schützen und zu verhindern, dass sie in eine illegale Situation geraten", hieß es weiter. Bei den schlimmsten Überschwemmungen in Spanien seit Jahrzehnten kamen mindestens 220 Menschen ums Leben. Nach Angaben der Regierung wurden fast 60.000 Häuser, etwa 105.000 Autos und über 10.000 Geschäfte zerstört oder beschädigt.

Spanien hat sich im Gegensatz zu anderen Ländern gegenüber Migranten, die zu einem starken Wirtschaftswachstum weit über dem Durchschnitt der Eurozone beigetragen haben, weitgehend aufgeschlossen gezeigt. Das Land plant, in den nächsten drei Jahren etwa 900.000 Einwanderer ohne Papiere zu legalisieren, um angesichts der alternden Bevölkerung mehr Arbeitskräfte zu gewinnen.

(Bericht von David Latona und Emma Pinedo, geschrieben von Birgit Mittwollen.; Redigiert von Hans Busemann)