Trading-Chance Palantir: Antizyklisch nach Kursexplosion

Donald Trump ist wieder im Amt! Das merken wir an allen Ecken und Enden. Binnen nicht einmal eines Monats hat der neue und alte US-Präsident massenhaft Dekrete unterzeichnet und Entscheidungen getroffen. Das wirkt sich immer wieder auch auf die Börsen und im Speziellen auf einzelne Unternehmen aus, wie wir auch bereits durch die von Trump angedrohten US-Zölle erfahren haben. Der Kurs des Software-Spezialisten Palantir hat sich seit der Amtsübernahme durch Trump glatt verdoppelt. Das eröffnet für uns eine spekulative Trading-Chance.

Wow, was für eine beeindruckende Entwicklung hat der Kurs des Spezialisten für Datenanalyse Palantir binnen der ersten Wochen von Donald Trumps neuer Amtszeit genommen! Der Kurs hat sich seit Mitte Januar nahezu verdoppelt und stieg zuletzt senkrecht an. Palantir bietet unter anderem Daten-Analyse-Lösungen für Regierungsorganisationen an. Da das Thema Sicherheit für die Trump-Administration ein zentrales ist und Tech-Guru Elon Musk zu den engsten Vertrauten von Präsident Trump gehört, greift man natürlich reflexartig auf Unternehmen aus der Tech-Schmiede der USA zurück. Musks Aufgabe ist es, den Staatsapparat der Vereinigten Staaten effizienter zu machen. Unter anderem dazu braucht es eine fundierte Datenbasis, wenn man Entscheidungen fundiert und nicht auf ideologischer Grundlage treffen möchte.

Was macht Palantir?

Palantir ist in der Technologiebranche angesiedelt und spezialisiert sich auf die Entwicklung von Datenanalyse-Softwareprodukten. Das Unternehmen bietet zwei Hauptproduktplattformen an: Palantir Gotham und Palantir Foundry. Palantir Gotham ist eine Plattform, die speziell für Regierungsorganisationen entwickelt wurde und es Benutzern ermöglicht, große Mengen an Daten zu integrieren, zu verwalten und zu analysieren, um komplexe Umgebungen zu verstehen und auf kritische Ereignisse zu reagieren. Palantir Foundry hingegen richtet sich an Privatunternehmen und bietet eine Plattform, die Datenquellen eines Unternehmens in einem integrierten Datenraum zusammenführen kann. Kunden aus verschiedenen Industriezweigen, wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, dem Finanzsektor und der Energiebranche, nutzen Palantir Foundry, um ihre Datenanalyse zu verbessern und Entscheidungsprozesse zu optimieren.

Hoffnungslos überhitzt!

Der Kurs von Palantir hat sich seit dem Baisse-Tief Ende 2022 unglaublich entwickelt. Damals waren die Notierungen noch auf etwas mehr als 6 US-Dollar abgesunken. Heute sind wir nahe der 120-Dollar-Marke, was in etwa das Neunzehnfache bedeutet. Selbst der steile Trendkanal wurde in der vorigen Woche nach oben durchstoßen, als der Kurs sich binnen nur einer Woche von 80 US-Dollar auf 117 Dollar aufschwang. Technisch ist die Aktie kurzfristig massiv "überkauft" und hätte eine Konsolidierung bitter nötig. Allein ein Pullback an die Oberkante des steilsten Trendkanals würde Korrekturpotenzial bis zirka 100 US-Dollar mit sich bringen. Die Kanal-Untergrenze verläuft derzeit bei 79 Dollar und erscheint aber in weiter Ferne. Zwar erfordern derartige Situationen Mut und Risikobereitschaft, denn das Momentum ist aufwärts gerichtet und hat unglaubliche Wucht. Doch die jahrzehntelange Erfahrung im aktiven Trading zeigt, dass besonders die senkrechten Bewegungen, bei denen riesige Trend-Wochenkerzen fabriziert wurden, im unmittelbaren Anschluss die besten Chancen für eine Trendumkehr oder zumindest für eine Konsolidierung bringen.

Quelle: www.tradingview.com

Enorme Vorschusslorbeeren

Wir haben an dieser Stelle bereits zahlreiche verschiedene Unternehmen analysiert. Darum ist ein Vergleich nicht nur möglich, sondern uns fallen sofort relativ teure oder außergewöhnlich günstig bewertete Aktien auf. Palantir ist mit seiner derzeitigen Bewertung definitiv und zweifelsohne mit enormen Vorschusslorbeeren bewertet. Das KGV für 2025 liegt beim aktuellen Kurs bei sage und schreibe 620! Jeder kennt zwar diese Kennziffer, doch oft hat man nicht im Bewusstsein, was sie eigentlich aussagt: Das Unternehmen ist mit dem Gewinn der nächsten 620 Jahre bewertet! Das ist zumindest eine ambitionierte Bewertung, wenn wir es so ausdrücken wollen. Bei Tech-Aktien sind hohe Bewertungen normal, was wir aus der Erfahrung wissen. Doch die Geschäfts-Erwartungen des Unternehmens passen nicht mit dem Kursverlauf zusammen. Die Netto-Marge liegt gegenwärtig bei 16% und soll bis 2027 auf 38% gesteigert werden. Das ist Top und verdient eine hohe, ambitionierte Bewertung. Der Gewinn liegt aktuell bei 0,19 Dollar und soll bis 2028 auf 0,64 Dollar je Aktie gesteigert werden. Das ist wiederum eher mager! Der operative Cashflow beträgt gegenwärtig 0,46 Dollar und soll auf 1,05 Dollar pro Aktie gesteigert werden. Stark ist die hohe Eigenkapitalquote von mehr als 81%. Keine Frage: Palantir ist ein Top-Unternehmen mit spannenden Perspektiven. Doch die jüngste Kurs-Rallye hat sehr viel positives eingepreist. Darum ist aus unserer Sicht kurzfristig eine antizyklische Chance gegeben, bei der auf eine Konsolidierung oder gar einen Korrekturschub in Richtung 100 US-Dollar und tiefer gesetzt werden kann.

Unlimited Turbo Short auf Palantir von BNP Paribas

Für diese spekulative Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basis und Knockout sind bei 149,497 US-Dollar gelegen. Bei einem aktuellen Kurs der Aktie von 116,65 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,45. Gerade bei einer antizyklischen Spekulation braucht der Basiswert etwas Spielraum, da es schwierig ist, eine Umkehr präzise zu timen. Wir halten daher eine Absicherung in Form eines Stop-Loss erst bei 145 Dollar für sinnvoll. Dies entspricht im Produkt einem Stop-Loss von 0,40 Euro. Die WKN lautet PL66UR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 63, 79 und 85 US-Dollar

Unlimited Turbo Short auf Palantir

Basiswert Palantir WKN PL66UR ISIN DE000PL66UR3 Basispreis 149,497 US-Dollar K.O.-Schwelle 149,497 US-Dollar Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,45 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,40 Euro

