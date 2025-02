UBS-Chef: Geopolitische Unsicherheit könnte Kapitalmarktgeschäft bremsen

Die geopolitischen Unsicherheiten schaffen für das Kapitalmarktgeschäft der UBS Gegenwind.

Die UBS gewinne in dem Bereich Marktanteile, sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Montag auf einer Konferenz. Die Bank habe auch eine gute Pipeline an Transaktionen. Die Frage, sei, ob das Umfeld gut genug sei, um diese Transaktionen auch umzusetzen. "Geopolitische Themen wie Zölle schaffen definitiv etwas Unsicherheit, die die Fähigkeit von uns und allen anderen beeinträchtigen könnte, diese Pipeline zu realisieren", erklärte Ermotti. Zu der Frage, wieviel zusätzliches Kapital die Schweizer Regierung der UBS auferlege, erwarte er deutlich mehr Klarheit zwischen Mai und dem Ende des Sommers.