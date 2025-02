WAHL 2025: Scholz verspricht höhere Löhne für sieben Millionen Arbeitnehmer

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz verspricht mehr Einkommen für sieben Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Erhöhung des Mindestlohns nach der Bundestagswahl. Besonders Frauen in Ostdeutschland würden von 15 Euro Mindestlohn profitieren, so der SPD-Politiker bei der letzten Debatte der zu Ende gehenden Legislaturperiode im Bundestag. "Hunderttausende weniger wären mit einem Schlag aufs Bürgergeld angewiesen", so Scholz. "Weil sie dann von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. Das heißt für mich Leistungsgerechtigkeit." Der Mindestlohn in Deutschland liegt derzeit bei 12,82 Euro./bw/DP/mis