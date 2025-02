WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 25. Februar 2025

-------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 06:30 CHE: SGKB, Jahreszahlen 06:45 CHE: DKSH, Jahreszahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategieausglick 2025-2027 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid), Frankfurt/M. 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Jahreszahlen NLD: Randstad, Jahreszahlen USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M3/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (vorläufig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 1/25 14:30 USA: Realeinkommen 1/25 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus Grundsteuer, Jahre 2013-2023, 1. HJ 2024 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen von Verdi zur Deutschen Post AG, Hamburg DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, Langen 09:30 DEU: Beginn «Frankfurt Digital Finance 2025» und «European Fintech Day» - Zweitägige Konferenz der europäischen Finanzindustrie, Frankfurt am Main Unter dem Motto «Time to act, Europe! Unleashing the potential of the financial industry» diskutieren Sprecher wie Christiana Riley (Regional Head of North America, Santander), Philippe Oddo (Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender, ODDO BHF), Alexandre Prot (Co-Founder, Qonto), Nicola Beer (Vizepräsidentin, EIB), Burkhard Balz (Vorstand, Deutsche Bundesbank) und Tamaz Georgadze (CEO und Mitgründer, Raisin) über die Zukunft des europäischen Finanzplatzes. 11:00 DEU: Virtuelle Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW zu Standortradar Deutschland: Wirtschaft, Transformation, Zukunft --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Bilanz-Pk, 14.30 Capital Markets Day) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/25 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 h Hauptversammlung, München 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (9.00 h Call) 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Frosta AG, Bilanz-Pk, Bremerhaven 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen 13:00 USA: Altice USA, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen FRA: Legrand, Jahreszahlen FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen NLD: Euronext, Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieprodukion 12/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 12/24 08:00 GBR: BIP Q4/24 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/24 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/24 08:00 DEU: Verbraucherpeise 1/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2024 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 1/25 10:00 POL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin 11:00 DEU: Unternehmertag 2025 zu aktuellen Themen aus der Wirtschafts- und Mittelstandspolitik, Dortmund Veranstalter sind Handwerk.NRW, Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT) und Unternehmerverband Handwerk NRW (UHV). 11:00 DEU: Online-Veranstaltung Frauenhofer-Institut zur Erkennung von Fake News, Darmstadt Die Veranstaltung des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie steht unter dem Motto «Fake News in Messengerdiensten erkennen und bekämpfen». Es geht um die Frage, wie man Desinformationskampagnen in Messengerdiensten begegnen kann. 18:00 DEU: Online-Pk Deutsche Bahn zum Verkehrskonzept für die Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin, Hamburg/Kiel 18:00 DEU: Gespräch mit der Chemie - Valentinstag 2025, Hannover Veranstalter: Chemieverbände in Norddeutschland Anwesend sind Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Verbänden. 18:30 DEU: 9. Münchner Europakonferenz 2025 mit Diskussion zu «Die Zukunft der EU in der multipolaren Welt» mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München Veranstaltung des Vorstands der Münchner Europakonferenz e.V. in Zusammenarbeit mit der Giesecke+Devrient GmbH BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema sind die Stärkung von Abschreckung und Verteidigung, der Krieg in der Ukraine und mögliche neue Ziele für Verteidigungsausgaben. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Großhandelspreise 1/25 08:00 DEU: Insolvenzen 11/24 und Schnellindikator 1/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 1/25 08:30 NLD: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 1/25 11:00 EUR: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/24 (vorab) 11:00 GRC: Verbraucherpreise 1/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/25 15:15 USA: Industrieproduktion 1/25 15:15 USA: Kapazitätsausalstung 1/25 16:00 USA: Lagerbestände 12/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Auftakt Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München (bis 16.2.25) 09:00 DEU: BGH urteilt zur Änderung der Kostenverteilung in Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (detailliert) CHE: Transocean, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/24 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/24 09:00 SVK: Verbraucherpreise 1/25 10:00 ITA: Handelsbilanz 12/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/24 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht SONSTIGE TERMINE 21:15 DEU: ARD-Sendung «Wahlarena» mit Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne), Berlin 22:15 DEU: «RTL Direkt spezial»: Kandidatencheck mit Christian Lindner zur Bundestagswahl am 23. Februar, Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel POL: Informelles EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Warschau HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung 18:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/24 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 2/25 14:30 USA: Empire State Index 2/25 14:30 CAN: Verbraucherpreise 1/25 16:00 USA: NAHB-Index 2/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Hotel Kongress (bis 19.02.) EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel EUR: Informelles EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten (zweiter und letzter Tag), Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Nexans , Jahreszahlen 07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen 07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung 10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk 13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk) 17:00 USA: PNC Financial Services, Hauptversammlung 17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 19:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 12/24 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/24 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne 1/25 14:30 USA: Baugenehmigungen 1/25 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.1.25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 5. Jahreskonferenz Performance Management und Controlling der «Frankfurt School of Management and Finance», Frankfurt am Main 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Erstattungsfähigkeit von Inkassokonten, Karlsruhe 10:30 DEU: Jahres-Pk Union Investment, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressekonferenz TecPart (Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V.) zur Marktentwicklung Kunststoffindustrie & politische Zukunft 11:30 DEU: Lazard Financial Advisory und Freshfields Bruckhaus Deringer veranstalten Mergers & Acquisitions (M&A) Roundtable 2025 DEU: Virtuelle Lunchtalkreihe Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zur Bundestagswahl 2025 zum Thema Arbeitsmarkt, Berlin DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte stehen der frühere Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager seit Dezember 2022 vor Gericht. Die Anklage beziffert den Schaden für kreditgebende Banken auf drei Milliarden Euro --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Krones, Jahreszahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q4-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk) 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Jahreszahlen (8.00 h Jahres-Pk) 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking, Jahreszahlen 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung 11:00 DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen 12:30 USA: Hasbro, Q4-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Jahreszahlen 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 13:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen 17:00 USA: Visa, Investor Day 17:45 ESP: Repsol, Jahreszahlen 17:45 NLD: Airbus, Jahreszahlen 18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Q4-Zahlen 22:00 USA: Booking, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 2/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/25 08:00 DNK: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 1/25 10:00 POL: Industrieproduktion 1/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 1/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 1/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig) 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zum Urheberrechtsschutz von Birkenstock-Sandalen, Karlsruhe DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte stehen der frühere Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager seit Dezember 2022 vor Gericht. Die Anklage beziffert den Schaden für kreditgebende Banken auf drei Milliarden Euro. (Gerichtssaal in der JVA Stadelheim - 81549, Stettnerstraße 10) DEU: Beginn Geothermie-Fachmesse «GeoTherm» (bis 21.02.) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:30 FRA: EDF, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/25 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 1/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 2/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global USA PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/25 SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 23. FEBRUAR TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundestagswahl --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. FEBRURAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen NLD: PostNL, Jahreszahlen USA: Domino's Pizza, Q4-Zahlen USA: Zoom Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 2/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 2/25 14:30 USA: CFNA-Index 1/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. FEBRURAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Uniper, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen 08:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen 10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2024, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online) 14:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Alcon, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen USA: PayPal, Investor Day USA: Intuit, Q2-Zahlen USA: Home Depot, Q4-Zahlen USA: First Solar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/25 (endgültig) 08:00 DEU: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q4/24 08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/24 08:00 DEU: Kapitalanlage Q4/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 12/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: Urteil des EuGH zur mangelnden Kompatibilität von Google Apps, Luxemburg 09:30 DEU: Fachkräftekongress «Mehr Power fürs Fachkräfteland» mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesbildungsminister Cem Özdemir 09:30 DEU: (Online)-Pk zum 13. «vbw Energiewendemonitoring» mit Physikerin Almut Kirchner der Prognos AG 10:00 DEU: Online-Pressegespräch der Otto Group Innovation Insights 11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu Geschäftsbericht 2024 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs samt Vorstellung wichtiger Steuerrechtsurteile, München DEU: Konferenz zu Cybersicherheit «CPT2025 - Connect. Protect. Transform», München DEU: Bundesgerichtshof berät zu Widerrufsbelehrung in Neuwagenkaufverträgen, Karlsruhe BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

