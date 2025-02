ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Umsätze des Medizintechnikunternehmens im ersten Geschäftsquartal seien besser, aber das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien unterdessen bestätigt worden./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:07 / GMT

