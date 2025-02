EQS-News: Cherry SE: Wechsel an der Spitze der Cherry Digital Health GmbH

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Cherry SE: Wechsel an der Spitze der Cherry Digital Health GmbH



12.02.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 12. Februar 2025 - Dr. Philip Groth übernimmt zum 1. März 2025 die Position des Geschäftsführers der Cherry Digital Health GmbH, einer Tochtergesellschaft der Cherry SE.

Am 1. März 2025 übernimmt der erfahrene Manager in den Bereichen Pharma und HealthTech mit Schwerpunkt auf Führung, Geschäftswachstum, Governance und strategischen Transformationen die Verantwortung für das Digital Health Geschäft bei CHERRY. Er folgt auf Gerrit Schick, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 17. März 2025 verlässt.

Dr. Groth weist eine multinationale Erfolgsbilanz in strategischer und operativer Führung im Rahmen der Digitalisierung im Medizin- und Pharmasektor vor. Dabei agiert er geschickt im Netzwerk von Konzernen, mittelständischen Firmen, Start-Ups und öffentlichen Behörden, der nationalen Agentur für Digitale Medizin gematik sowie entscheidungstragenden Gremien in einem streng regulierten Markt. Hervorzuheben sind u.a. Managementfunktionen bei CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und Bayer AG. Zuletzt war Dr. Groth als CEO der Cerascreen GmbH tätig, wo er die Entwicklung und Marktreife innovativer digitaler Produkte maßgeblich vorantrieb.

In seiner Funktion bei CHERRY wird Dr. Groth die globale strategische Ausrichtung des Unternehmens in Digital Health verantworten. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Weiterentwicklung der Software- und Cloud-Produkt-Roadmap, der Einführung skalierbarer Geschäftsmodelle sowie der internationalen Expansion.

Fokus auf Ausbau der CHERRY eHealth Kartenterminal-Plattform

Basierend auf CHERRYs führender Marktposition im Kontext von eHealth Terminals sowie damit verbundener digitaler Service-Lösungen und -Angebote sind die Vorgaben des Vorstands der Cherry SE an Dr. Groth wie folgt:

Entwicklung der digitalen eHealth Strategie 2025+

Konzeptionierung einer umfänglichen Cloud-, Software- und Hardware Roadmap

Erweiterung des CloudService-Angebotes

Markteinführung neuer Healthcare Services

Entwicklung und Umsetzung eines partnerorientierten Go-To-Marktkonzeptes mit Blick auf die Wachstumspotentiale von Krankenhäusern, Arztpraxen und Apotheken bis zu weiteren Leistungserbringern wie u.a. Physiotherapeuten und Hebammen.

Ausbau des Partner- und Kollaborationsnetzwerkes zur Optimierung des Vertriebsansatzes

Unter der Führung von Gerrit Schick hat sich das digitale Healthcare Geschäft der Cherry SE sehr positiv entwickelt. Allein im Jahr 2024 verzeichnete die Firma ein Umsatzwachstum von über 30 % versus Vorjahr.

Stimmen aus dem Management

Dr. Philip Groth:

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Cherry Digital Health und sehe großes Potenzial in der Verbindung von innovativer Hardware, Software und digitalen Services für das Gesundheitswesen. CHERRY verfügt über eine starke Marktposition und ein etabliertes Produktportfolio, das wir gezielt weiterentwickeln und international ausbauen werden. Gemeinsam mit dem Team werde ich daran arbeiten, die Digitalisierung im Gesundheitssektor weiter voranzutreiben und nachhaltige Lösungen für eine vernetzte und sichere Gesundheitsversorgung zu schaffen.“

Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE:

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Philip Groth eine weitere Top-Personalie in 2025 bekanntgeben dürfen. Ein respektierter, bestens vernetzter HealthCare-Experte, der sich in unterschiedlichsten Firmen und Gremien der sehr notwendigen Digitalisierung des Medizinsektors verschrieben hat. Es wird darauf ankommen, diesen Sektor als Plattform für Kollaborationen mit den unterschiedlichsten Playern zu gestalten.

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ausdrücklich für die sehr gute Entwicklung von Cherry eHealth unter der Führung von Gerrit Schick in den letzten Jahren. Er übergibt ein Geschäft mit einer gut fundierten Marktposition, die mit konsequentem Blick auf die technisch-digitale Erfüllung der Erwartungen aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Gesundheitssektor eine deutliche Wachstumszuversicht gestattet.

Wir wünschen Dr. Philip Groth einen guten Start bei Cherry und Gerrit Schick alles Gute für dessen berufliche und persönliche nächste Mission.”

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.



Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, München, Landskrona (Schweden), Paris (Frankreich), Kenosha (USA), Chicago (USA), Hongkong (China), Taipeh (China) and Shanghai (China).



Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

12.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland ISIN: DE000A3CRRN9 WKN: A3CRRN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2085291

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2085291 12.02.2025 CET/CEST