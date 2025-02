EQS-News: KION GROUP AG steigt in den Dow Jones Best-in-Class Europe Index der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit auf

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

KION GROUP AG steigt in den Dow Jones Best-in-Class Europe Index der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit auf

KION GROUP AG erstmals im renommierten Dow Jones Best-in-Class Europe Index vertreten

KION GROUP AG im Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge in das S&P Sustainability Yearbook aufgenommen

Verbesserung im S&P Global CSA 2024 auf bestes Rating für die KION GROUP AG seit Teilnahme



Frankfurt am Main, 12. Februar 2025 – Die KION GROUP AG hat sich Ende 2024 erstmals für den renommierten Dow Jones Best-in-Class Europe Index (vormals: Dow Jones Sustainability Europe Index) qualifiziert.

Der Index setzt sich aus führenden europäischen Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zusammen, die von S&P Global im Rahmen des Corporate Sustainability Assessment (CSA) bewertet wurden. Nur Unternehmen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen je Branche schaffen es in den Index. Die Neuaufnahme ist ein bedeutender Meilenstein, der das Bekenntnis der KION Group unterstreicht, langfristigen Wert für ihre Anteilseigner zu schaffen. Sie würdigt auch KIONs Selbstverpflichtung und Transformation hin zur Exzellenz in den Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

„Dass wir erstmals im Dow Jones Best-in-Class Europe Index vertreten sind, ist nicht nur ein großartiger Ansporn für unsere Arbeit, sondern beweist auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer bei der KION Group. „Als ein weltweit führender Anbieter von Intralogistik- und Supply-Chain-Lösungen tragen wir eine Verantwortung, unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten und unsere Kunden und Partner bei der Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.“

Mitglied im S&P Sustainability Yearbook zum dritten Mal in Folge

Die KION GROUP AG wurde außerdem das dritte Jahr in Folge in das S&P Global Sustainability Yearbook aufgenommen – eine weltweit anerkannte Auszeichnung, die KIONs herausragende Leistung in Sachen Nachhaltigkeit unterstreicht. Das S&P Global Sustainability Yearbook 2025 würdigt, neben anderen Branchen, die besten 15 Prozent der Unternehmen in der Industrie „IEQ Machinery and Electrical Equipment“ für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen.

KIONs bisher bester S&P Global CSA Score als Grundlage für die Aufnahme

Im Jahr 2024 verbesserte die KION GROUP AG ihr Ergebnis beim S&P Global CSA in ihrer Branche (IEQ Machinery and Electrical Equipment) auf eine Gesamtpunktzahl von 64/100, ihr bisher bestes Ergebnis (2023: 61/100). KION hat 58 von 100 Punkten in der Dimension Umwelt und jeweils 67 von 100 Punkten in den Dimensionen Soziales sowie Unternehmensführung und Wirtschaft erreicht.

Das S&P Global CSA bildet die Grundlage für die Aufnahme in das S&P Sustainability Yearbook und ist ein wesentlicher Faktor in dem transparenten, regelbasierten Auswahlprozess für die Aufnahme in die Dow Jones Best-in-Class-Indizes, einem der ältesten und weltweit anerkannten Nachhaltigkeits-Benchmarks. Zum 31. Dezember 2024 umfasste der Dow Jones Best-in-Class Europe Index 147 europäische Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen als führende Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit ermittelt wurden.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Weitere Informationen für Medienvertreter



Dennis Lüneburger

Manager Group Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 768

dennis.lueneburger@kiongroup.com



Weitere Informationen für Investoren

Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media

Website: www.kiongroup.com/media

