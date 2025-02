Devisen: Euro weiter auf Überholspur

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag auch im US-Handel an seine Vortagsgewinne angeknüpft. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0439 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0390 (Mittwoch: 1,0370) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9624 (0,9643) Euro gekostet.

Die zunehmenden Erwartungen eines möglichen Kriegsendes in der Ukraine dominierten das Marktgeschehen in Europa, schrieben die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine Lösung für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen zu wollen. Der Euro profitierte, auch wenn die Europäer nicht an den Verhandlungen beteiligt sind und voraussichtlich die Folgekosten tragen müssen./jsl/edh/he