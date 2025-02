EQS-News: RENK Group AG verzeichnet starke Auftragseingänge

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

13.02.2025 / 09:02 CET/CEST

RENK Group AG verzeichnet starke Auftragseingänge

Auftragseingang im Marinebereich im Monat Januar und Anfang Februar 2025 in Höhe von knapp 50 Mio. €

Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) erhält Zuschlag bei drei Großaufträgen im Gesamtwert von über 400 Mio. €

Augsburg,13.Februar2025 – Die RENK Group AG, ein führender Anbieter militärischer und ziviler Antriebslösungen, knüpft erfolgreich an das Jahresende 2024 an und ist auch 2025 weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen hat im Marinebereich des Segment Marine & Industry im Monat Januar und Anfang Februar 2025 Aufträge im Gesamtwert von knapp 50 Mio. € erhalten.

Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, sagte: „Die Nachfrage nach unseren Getriebelösungen ist weltweit anhaltend hoch. Das zeigt: Unsere Wachstumsstrategie zahlt sich aus. Wir liegen voll auf Kurs und festigen unsere Marktposition als global führender Lieferant für einsatzkritische Antriebslösungen im militärischen Bereich.“

Zu den Aufträgen im Marinebereich zählt die Lieferung von CODAD-E-Antriebssystemen (Combined Diesel And Diesel with Power Take In/ Power Take Off) für zwei europäische Kunden. Der Einsatz der Getriebe ist in Patrouillen- sowie Betriebsversorgungsschiffen vorgesehen. Abgerundet wurde der starke Jahresbeginn im Marinebereich durch einen Auftrag für die Lieferung von CODAG-CC-Antriebsanlagen (Combined Diesel And Gas-Cross-Connect). Die Antriebslösungen sind für Fregatten eines europäischen Kunden konzipiert und die Auslieferung erfolgt 2026 und 2027. Diese Aufträge unterstreichen die Rolle RENKs als Prime-Getriebe-Lieferant für Marinekunden.

Andre Neumann, CEO M&I, RENK GmbH, sagte: „Wir sind der ‚Trusted Partner‘ für Antriebslösungen im Marinebereich. Unsere langjährigen Kunden vertrauen auf die Qualität und Robustheit bewährter RENK-Komponenten und schätzen unsere individuellen Antriebssysteme.“

Starkes Q4 2024: VMS gewinnt drei Großaufträge

Im Segment VMS hat die RENK Group bereits im vierten Quartal 2024 einen Großauftrag über die Lieferung von Getrieben des Typs HSWL354 im Wert von mehr als 200 Mio. € erhalten. Die Auslieferung der Getriebe wird bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurde RENK im vierten Quartal 2024 mit der Lieferung von HSWL295-Getrieben mit einem Auftragsvolumen von rund 85 Mio. € beauftragt. Die Auslieferung der ersten Getriebe ist für Mitte 2025 geplant. Beide Verträge beinhalten eine Option über die Lieferung weiterer Getriebe. Zudem sicherte sich RENK einen Auftrag über die Lieferung von Getrieben in Höhe von über 80 Mio. € von einem internationalen Kunden. Im Januar 2025 wurde zusätzlich eine Option über eine weitere Lieferung in Höhe von 35 Mio. € vereinbart.

„Die Aufträge im Segment VMS unterstreichen die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir als langjähriger Technologiepartner und Lieferant mit unseren Kunden pflegen“, sagte Michael Masur, CEO VMS, RENK GmbH. „Wir liefern einsatzerprobte, zuverlässige und leistungsfähige Getriebe, die speziell für die extremen Betriebsbedingungen von Kampfpanzern entwickelt wurden und kontinuierlich verbessert werden.“

Über RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Kontakt:

Fabian Klee

Head of Corporate Communications und Unternehmenssprecher

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

+49(0)160 7154647

ISIN: DE000RENK730 WKN: RENK73 Indizes: SDAX

