IRW-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: Update zum Standort der Mine Madsen: Massenprobe im Gange, Verbindungsstollen zu 80 % fertig gestellt, untertägige Erschließung und Errichtung der Anlagen schreiten voran

IRW-PRESS: West Red Lake Gold Mines Inc.: Update zum Standort der Mine Madsen: Massenprobe im Gange, Verbindungsstollen zu 80 % fertig gestellt, untertägige Erschließung und Errichtung der Anlagen schreiten voran

13. Februar 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, über den aktuellen Stand der Aktivitäten zur Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Madsen im Red Lake Gold District im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu informieren, einschließlich der im Gange befindlichen Massenprobe.

Mit dem laufenden Testbergbau, dem Aufbau von Massenprobenhalden an der Oberfläche und der Mühle, die in den kommenden Wochen mit der Kampagnenverarbeitung beginnen wird, haben wir viele wichtige operative Meilensteine am Standort der Mine erreicht, so Shane Williams, President und CEO. Der Ausbau des Verbindungsstollens und die Probeabbaumaßnahmen waren bisher sehr erfolgreich, was ein Beleg für die Fähigkeit unserer Minencrews ist, sicher und effizient zu arbeiten. Ich kann mit Stolz sagen, dass die Rampen, Lagergänge und Strossen, die wir bei Madsen entwickeln, zu den Besten ihrer Art gehören.

Auf der gesamten Baustelle herrscht rege Betriebsamkeit: Die abschließenden Installationsarbeiten für das Camp und die Trockenanlagen der Mine sind im Gange, das Minen-Engineering nimmt Fahrt auf, und derzeit sind 185 Mitarbeiter und 50 Auftragnehmer auf der Baustelle tätig. Das Team freut sich darauf, die Massenprobe zu vervollständigen, welche aufzeigen soll, dass unser Ansatz zum Abbau bei Madsen richtig ist, gefolgt vom Übergang zum Produktionsabbau und der Verarbeitung mit dem Ziel, in diesem rekordhohen Preisumfeld - wo der Goldpreis heute bei über 4.100 CAD pro Unze liegt - mit dem Goldverkauf zu beginnen.

Massenprobe

Das Massenprobenprogramm beinhaltet Pläne, mindestens 10.000 Tonnen Material aus sechs Strossen abzubauen.

Das Unternehmen hat Teile der Ressource Madsen für den Abbau zu Beginn der Lebensdauer der Mine aufgrund des Gehalts, der Tonnage und des einfachen Zugangs priorisiert. In diesen Bereichen wurden in den letzten 16 Monaten Zugangsarbeiten, Definitionsbohrungen sowie technische Minenplanungen durchgeführt. Sie bilden nun den Mineralinventar im detaillierten 12-Monate-Minenplan.

Das Massenprobeprogramm zielt auf Strossen in drei dieser Bereiche ab: das Gebiet 1099/1100 der Ressource Austin, das Gebiet 1407 der Ressource McVeigh und das Gebiet 987 der Ressource South Austin.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.001.png

ABBILDUNG 1: Längsschnitt eines Teils der Lagerstätte Mine Madsen mit Hervorhebung der Massenprobenbereiche. Aktueller Grubenbau (nach 2019) ist in grün und der Verbindungsstollen in blau dargestellt.

Massenprobenahmen aus mehreren Gebieten verstärken die Vorteile des Probeabbaus durch:

- Testen von Bohrdichte und Modellierungsmethoden für verschiedene Zonen der Lagerstätte,

- Die Mannschaften können die volle Bandbreite der Abbaumethoden nutzen, die zukünftig bei Madsen angewendet werden, und

- Unterstützt das Verfestigen der Abbauverfahren in der Nähe von alten Grubenbauen, indem historische Daten validiert und Annahmen zur geotechnischen Eignung (in Bezug auf sowohl leere als auch aufgefüllte historische Strossen) bestätigt werden.

Derzeit befinden sich 3.380 Tonnen Massenprobenmaterial aus zwei Strossen an der Oberfläche. In den restlichen Strossen wird in den nächsten Wochen gebohrt, gesprengt und Gestein aufgesplittert (mucked).

Die ersten abgebauten Strossen haben wertvolle Erkenntnisse zu der Effektivität der Bohr- und Sprengpläne, den geologischen Modellierungstechniken sowie den erforderlichen übergreifenden Erschließungsprozessen geliefert, sagte Maurice Mostert, Vice President Technical Services. Erste Ergebnisse zeigen, dass unsere Bohr- und Sprengtechniken sowie Planungskriterien sehr effektiv darin sind, die Fragmentierungsgröße und -aufmischung zu kontrollieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.002.png

ABBILDUNG 2: Halden von Massenproben auf dem Standort der Mine Madsen

West Red Lake Gold hat die unabhängigen Engineering-Vertragsunternehmen Entech Inc. und Soutex Inc. damit beauftragt, den Abbau- bzw. den Verarbeitungsprozess des Massenprobeverfahrens zu überprüfen.

Entech überwacht den Abbauzeitplan und bietet zu allen Probenahme- und Abbauaktivitäten unabhängige QA/QC. Soutex wird alle Verarbeitungspläne überprüfen und den operativen Betrieb und die Analysen überwachen.

Das Massenprobeprogramm ist unsere erste Gelegenheit zu beweisen, dass unsere Vorgehensweise bei der Mine Madsen, basierend auf intensiven Definitionsbohrungen, klaren Vertrauens- und Finanzanforderungen für die Minentechnik und die dazugehörigen Abbaumethoden die erwarteten Tonnen und Gehalte an die Mühle liefern können, so Williams. Wir haben Entech und Soutex engagiert, da wir die Ergebnisse dieser Massenprobe zusätzlich durch eine unabhängige Überprüfung bekräftigen wollten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.003.jpeg

ABBILDUNG 3: Ein Probenehmer untertage, der die Abstandslänge entlang der Probenahmelinie quer über eine Erzfläche misst.

Inbetriebnahme der Mühle für die Massenprobenverarbeitung

Die Mühle soll im Laufe dieses Monats wieder in Betrieb genommen werden, nach 28 Monaten einer dauerhaften trockenen Stilllegung. Die erste Beschickung wird aus 3.000 Tonnen altem niedriggradigem Material bestehen, um die Schleifmühlen zu füllen und unreaktives Granulat (Dead Beads) in den Prozessbehältern zu bilden. Das Zufuhrmaterial wird dann zu niedriggradigem Material übergehen, das von West Red Lake Gold abgebaut wurde.

Sobald die Mühle wieder in Betrieb genommen wurde, wird sie die Massenprobe verarbeiten. Jede Strosse wird individuell verarbeitet werden, um die vollen Vergleichsberechnungen zwischen den angenommenen und tatsächlichen Tonnen, Gehalten und Unzen zu ermöglichen.

West Red Lake Gold hat mehrere Projekte vor Inbetriebnahme sowie Tests bei der Mühle durchgeführt. Dazu gehören die Mühlenauskleidungen und Ableitungen, der Wiedergewinn der Wasserzufuhr, die Wiederverwertung des Betriebswassers im System, die Wiederbelebung des CIP-Kreislaufs, Kohlenstoff-Kreislaufs und Kohlenstoff-Ofens, der Wiederzusammenbau der Flockulierungsmittel- und Reagens-Systeme sowie Auslaugungs-Agitatoren und die Inbetriebnahme der Raffinerie.

Alle Meilensteine für die betriebliche Bereitschaft sind für die Prozessanlage erreicht worden, sagte Hayley Halsall-Whitney, Vice President Operations. Die Anlage verfügt über eine komplette Personalbesetzung und ist für diese erste Phase des Mühlenbetriebs bereit.

Verbindungsstollen zu 80 % fertiggestellt

Der Verbindungsstollen - das größte unter den Kapitalprojekten, die die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen unterstützen und ein Eckpfeiler des Ansatzes von West Red Lake Gold für einen effizienten Minenbetrieb - ist nun zu 80 % fertig gestellt. Bislang sind 1.148 Meter einer Länge von insgesamt 1.440 Metern vervollständigt worden. Das Projekt soll weiterhin planmäßig bis Ende März 2025 fertig gestellt werden.

Der Verbindungsstollen stellt die beste Förderverbindung ihrer Art dar, meinte Mostert. Diese große querschnittige, gering geneigte, gerade Rampe mit genügend Ausweichbuchten wird unseren Transportbetrieb optimieren. Ich bin äußerst stolz auf die Qualität der Arbeit, die unsere Teams in dieses Schlüsselprojekt gesteckt haben.

Der Verbindungsstollen stellt eine 1,4 km lange Transportstrecke dar, die das kleine historische Westportal, das durch umfangreiche Abbaustätten den Zugang zu den meisten Teilen der Mine Madsen ermöglicht, mit dem Ostportal verbindet, einem modernen Portal, von dem aus nur eine bescheidene Strecke in einen Ressourcenbereich hinein erschlossen wurde.

Mit dem Verbindungsstollen wird West Red Lake Gold jegliches Material auf großen Haul Trucks durch das Ostportal transportieren können, welches sich in der Nähe des Brechers und der Mühle befindet.

Untertägige Erschließung

Die Fähigkeit, den Zugang zu Abbaugebieten effizient und genau zu erarbeiten, ist in einer Untertagemine von wesentlicher Bedeutung, insbesondere einer Mine, bei der die Lagerstätte mehrere Betriebspunkte erfordert. Aus diesem Grund konzentrierte sich West Red Lake Gold im 2. Halbjahr 2024 darauf, das Tempo der untertägigen Erschließung zu erhöhen, unter Beibehaltung eines starken Schwerpunkts auf Sicherheit und Qualität.

Die Maßnahme hat gute Ergebnisse erzielt. Im Januar 2024 betrug die durchschnittliche Erschließung bei der Mine knapp über 4 Meter pro Tag. Dies stieg bis Mitte 2024 langsam auf 6,6 Meter an.

Von August 2024 bis Januar 2025 erhöhte sich die Geschwindigkeit der neuen untertägigen Erschließung merklich, wobei die durchschnittliche tägliche Vermessung jeden Monat um 23 % stieg. Im Januar betrug die durchschnittliche untertägige Erschließung über 20 Meter pro Tag, und das Tempo steigt weiterhin an.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.004.png

ABBILDUNG 5: Gesamte untertägige Erschließung bei der Mine Madsen nach Monaten

Camp und Trockeneinrichtungen der Mine

Die letzte ausstehende Konstruktionsgenehmigung für das Camp der Mine Madsen wurde von der Gemeinde Red Lake am 31. Januar erhalten. Die abschließenden Einrichtungsarbeiten, bei denen es sich vorrangig um Strom, Wasser, Abwasserleitung und Propan-Anschlüsse handelt, sind nun im Gange.

Das Unternehmen geht davon aus, Arbeiter erstmalig in der zweiten Märzhälfte im Camp unterzubringen, vorbehaltlich des Erhalts einer Wohngenehmigung, die in Vorbereitung ist. Das Camp bietet Unterkunft für 114 Personen mit Einzelzimmern mit eigenem Bad für jeden Arbeiter, einer Küche, einem Speisesaal und einem Aufenthaltsraum.

Die Trockeneinrichtung der Mine ist größtenteils gebaut. Sobald eine letzte Genehmigungsanforderung erfüllt wurde, geht das Unternehmen davon aus, die Installation fertig stellen zu können und die Einrichtung bis Ende Februar für Minenarbeiter, die ihre Schicht beginnen und enden, im Einsatz zu haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.005.png

ABBILDUNG 6. Der Essraum des Camps bei der Mine Madsen. Unterkunftsgebäude sind im Hintergrund sichtbar

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch drei in der ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78471/WestRedLake_1300224_DEPRCOM.006.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pläne für die mögliche Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in der Mine Madsen und den damit verbundenen Zeitrahmen, das Potenzial (einschließlich der Menge an Tonnen Material aus dem Massenprobenahmeprogramm) der Mine Madsen, den Nutzen des Probeabbaus, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Verbindungsstollens, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Camps der Mine Madsen, etwaiges ungenutztes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 30. November 2023 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 30. November 2023 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78471

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78471&tr=1

