AKTIE IM FOKUS 2: FMC schwach - Davita überzeugt nicht, Hohe Sterblichkeit

(neu: Kurse, Experten und Details)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC sind am Freitag abgesackt. Die Papiere des Dialysespezialisten folgten damit dem schwachen Trend der Anteilsscheine des US-Konkurrenten Davita , der Geschäftszahlen vorgelegt und einen Ausblick gegeben hatte. Im vorbörslichen US-Handel knickten Davita am Freitag um zehn Prozent ein. FMC gaben gegen Mittag nach zum Teil deutlicheren Verlusten am Morgen noch um rund 4,5 Prozent nach.

JPMorgan-Experte David Adlington bewertete den Ausblick der US-Amerikaner als etwas mau. Die Mitte der Gewinnzielspanne bedeute für den Ergebniskonsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent. Zudem wurde bekannt, dass der Investor Warren Buffett den Davita-Anteil von Berkshire Hathaway reduziert hat.

Ein weiterer Marktbeobachter sah insbesondere die hohe Sterblichkeit der Davita-Patienten im vierten Quartal für FMC als Problem. Im Winter sei sie bei den schwer kranken Dialysepatienten zwar stets höher als im Rest des Jahres. Jeder Grund für exzessive Todesfälle treffe aber gleichermaßen die in den USA ebenfalls aktive FMC. Der JPMorgan-Experte hatte in seinem Kommentar auf die sprunghaft gestiegenen Krankenhausaufenthalte aufgrund der Grippewelle hingewiesen./ag/mis/jha/