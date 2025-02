Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger holen nach Dax-Rekordrally erst einmal Luft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner zunehmend rasanten Rekordrally dürfte der Dax am Freitag zunächst etwas nachgeben. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,5 Prozent im Minus auf 22.498 Punkte. Das Börsenbarometer hatte am Donnerstag bei gut 22.624 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag mit einem ähnlichen Abschlag erwartet wie der Dax.

Alleine in dieser Woche hatte der Dax bei seiner Rekordjagd in der Spitze fast vier Prozent aufgesattelt. Zuletzt beschleunigt wurde sie durch die Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners weist nun darauf hin, wie heißgelaufen die Dax-Rally aus markttechnischer Sicht inzwischen sei.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit auf United Internet . Der Internet- und Telekommunikationskonzern hatte 2024 wegen Problemen bei seiner Tochter 1&1 den Gewinn nicht so deutlich gesteigert wie erhofft. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate notierten die Aktien von United Internet sechs Prozent unter dem Schlussstand vom Donnerstag. Für 1&1 ging es um sieben Prozent nach unten.

Zudem gaben tags zuvor starke Aktien von Autoherstellern auf Tradegate nach. Sie litten darunter, dass Trump eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg bringt. Es handelt sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus diversen Ländern. Die Details sollen demnach innerhalb der kommenden Monate ausgearbeitet werden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang laut der Privatbank Metzler die Nachricht, dass Trump auch die Mehrwertsteuer als Zoll betrachtet. Damit erhöhe sich die theoretisch mögliche Höhe der "Gegenzölle" gegen die EU erheblich./la/mis