20 der letzten 24 Handelstage im Dax waren positiv. Damit scheint der Kurs nun etwas überhitzt zu sein. Genau in diesem Moment könnten die US-Märkte zur Unterstützung herbei eilen, sind dort doch gestern wichtige Ausbrüche erfolgt.

Besonders stark ist gestern in der Nachbörse die Aktie von Airbnb durchgestartet. Hier schaut alles enorm bullish aus. Von den fundamentalen Entwicklungen bis hin zum Chart scheint hier alles nach höheren Kursen zu schreien. Die Anteilsscheine von Palo Alto dagegen stehen etwas unter Druck. Martin bewertet heute sowohl die Zahlen, als auch die Chancen dafür, dass es sich beim Kursrückgang um eine Kaufgelegenheit handelt.

Coinbase hat geliefert. Die Wachstumsraten in allen Bereichen sind gut bis sehr gut. Allerdings reagiert die Aktie kaum. Schnelle nachbörsliche Gewinne wurden auch schnell wieder abgegeben. Was stimmt denn hier nicht? Dazu heute mehr in der Live-Sendung.

