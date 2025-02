IRW-News: Realbotix Corp.: Realbotix bringt Robotic AI Vision System auf Markt

IRW-PRESS: Realbotix Corp.: Realbotix bringt Robotic AI Vision System auf Markt

LAS VEGAS, NEVADA, 17. Februar 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Börse Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) (Realbotix oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von humanoiden Robotern mit KI für die zwischenmenschliche Begleitung, gibt die Markteinführung seines proprietären Realbotix Robotic AI Vision Systems bekannt - einer innovativen Entwicklung, die einen neuen Standard für Realismus und Anpassungsfähigkeit bei humanoiden Robotern setzt. Dieses System wurde konzipiert, um die Interaktion mit dem Benutzer zu verbessern und ein Echtzeit-Bewusstsein zu schaffen, und es verändert die Art und Weise, wie Roboter ihre Umgebung erkennen, verstehen und auf sie reagieren.

Das Realbotix Robotic AI Vision System bietet Funktionen zur Gesichts- und Objekterkennung, Gesichtsverfolgung sowie zur Szenenerkennung in Echtzeit. Diese zusätzlichen Funktionen ermöglichen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für Roboter und fördern ein erhöhtes Situationsbewusstsein.

Wesentliche Merkmale des Realbotix Robotic AI Vision System:

- Menschliche Erkennung und realistische Interaktion: Roboter, die mit dem Realbotix AI Vision System ausgestattet sind, können die Anwesenheit von Menschen erkennen und ihre Mimik dynamisch anpassen, um emotional ansprechende und natürliche Reaktionen zu erzeugen, die den Uncanny Valley-Effekt minimieren.

- Gesichtserkennung und individuelle Erlebnisse: Benutzer können über den Realbotix Robot Controller Gesichtsdaten hochladen, die es Robotern ermöglichen, sich an Interaktionen mit Personen zu erinnern und diese individuell anzupassen. Diese Fähigkeit ist besonders in Bereichen wie zwischenmenschliche Begleitung, Gesundheitswesen und Kundenservice von Bedeutung.

- Objekt- und Szenenerkennung: Die Objekt- und Szenenanalyse in Echtzeit ermöglicht es Robotern, in den unterschiedlichsten Umgebungen sinnvolle Unterstützung zu leisten - von Smart Homes bis hin zur Sicherheit im Einzelhandel und darüber hinaus.

- Multimodale KI-Integration: Durch die Nutzung von Cloud-basierter, multimodaler KI aktualisiert das Realbotix AI Vision System kontinuierlich sein Verständnis von Szenen und erkennt Objekte, Personen sowie Verhaltensweisen, um adaptive, kontextbezogene Reaktionen zu generieren.

- Konversationelle KI-Fusion: Das System integriert visuelle Verarbeitung in Echtzeit mit modernen umfassenden Sprachmodellen (LLMs), die es Robotern ermöglichen, intelligentere, kontextuell nuancierte Gespräche zu führen.

Das Realbotix Robotic AI Vision System bietet transformative Anwendungen in zahlreichen Branchen:

- Gesundheitswesen: Verbessert Pflegeumgebungen durch die Erkennung von Patienten, die Überwachung von Bewegungen und die Bereitstellung kontextbezogener Unterstützung.

- Einzelhandel und Sicherheit: Verbessert die Verwaltung und Sicherheit von Läden, indem potenzielle Ladendiebe identifiziert, Aktivitäten überwacht und die Kundenbindung optimiert werden.

- Smart Homes: Optimiert die täglichen Aufgaben mit personalisierten Antworten für Haushaltsmitglieder.

- Unterhaltung und soziale Robotik: Verbessert das Benutzererlebnis durch adaptive Mimik und Echtzeit-Interaktion mit Umgebungsveränderungen.

Ergänzt wird das Robotic AI Vision System durch die proprietäre patentierte realistische Augentechnologie von Realbotix, die das visuelle System steuert. Ebenso wie viele andere Aspekte des Roboters ist auch das Auge modular aufgebaut, wodurch unterschiedliche Augenfarben installiert werden können. Diese Innovation sorgt für einen unübertroffenen visuellen Realismus, der das lebensechte Aussehen und die Einbindung von Realbotix-Robotern verbessert. Die Beta-Version des Systems erregte bei der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas im Januar 2025 Aufmerksamkeit, wo Realbotix das Potenzial fortschrittlicher Robotik zur Überbrückung der Kluft zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Verbindung hervorhob.

Das Realbotix AI Vision System stellt einen Schritt nach vorn in der KI-Robotik dar. Durch das Hinzufügen von intelligentem Sehen werden die Anwendungsmöglichkeiten für unsere Roboter erweitert, sagte Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. Mit dieser Entwicklung bekräftigt Realbotix sein Bestreben, die Rolle von Robotern in unserem Leben neu zu definieren und Lösungen anzubieten, die die Anwendungsmöglichkeiten von Robotern in sozialen oder geschäftlichen Bereichen verbessern.

Das Realbotix Robotic AI Vision System ist für Kunden verfügbar, die Realbotix-Roboter mit geplanten Herbstlieferungen kaufen. Realbotix wird auch dafür sorgen, dass bestehende Modelle nachgerüstet werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.realbotix.com.

Über Realbotix

Realbotix überschreitet die Barriere zwischen Mensch und Maschine und schafft individuell gestaltbare Ganzkörper-Humanoide mit KI-Integration, die die menschliche Erfahrung durch Verbindung, Lernen und Spielen verbessern. Realbotix wird in den USA hergestellt und hat den Ruf, die qualitativ hochwertigsten humanoiden Roboter und die realistischste Silikonhauttechnologie zu haben.

Realbotix verkauft humanoide Produkte mit eingebetteten KI- und Vision-Systemen, die menschenähnliche soziale Interaktionen und vertrauliche Verbindungen mit Menschen ermöglichen. Unsere Integration von Hardware und KI-Software führt zu den am menschlichsten aussehenden Ganzkörper-Robotern auf diesem Planeten. Dies erreichen wir durch patentierte Technologien, die ein menschenähnliches Aussehen und Bewegungen ermöglichen. Diese Vielseitigkeit macht unsere Roboter und deren Persönlichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen individuell gestaltbar und programmierbar.

Realbotix.AI: Unternehmenswebseite für Investoren

Realbotix.com: Webseite für Robotix-Kunden

Bleiben Sie über die Entwicklungen von Realbotix.AI auf dem Laufenden und schließen Sie sich unserer Online-Community auf Twitter, LinkedIn und YouTube an.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

Ansprechpartner

Realbotix Corp.

Andrew Kiguel, CEO

E-Mail: contact@realbotix.ai

Jennifer Karkula, Head of Communications

E-Mail: contact@realbotix.ai

Telefon: 647-578-7490

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, planen, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die in unseren Offenlegungsunterlagen, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78529

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78529&tr=1

