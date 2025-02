Tönnies beklagt Lähmung der Wirtschaft durch Vorschriften

RHEDA-WIEDENBRÜCK (dpa-AFX) - Ein konsequenter Abbau überflüssiger Bürokratie in Deutschland würde nach Ansicht des Fleischgroßhändlers Clemens Tönnies wie ein großes Konjunkturprogramm wirken. Die Firmen im Land seien "gelähmt durch eine überbordende Bürokratie", sagte der ehemalige Aufsichtsratschef des Fußballclubs Schalke 04 in einer Folge des Podcasts "Tönnies & Tönnies". "Geht einfach her und nehmt 20 Prozent sinnloser Bürokratie runter. Das entspricht ungefähr 100 Milliarden Konjunkturprogramm", empfahl der Unternehmer den regierenden Politikern.

Man müsse dazu den Willen haben, "und ich glaube, wir brauchen eine Agenda 2035, wo wir das einmal niederschreiben und dann noch umsetzen. Ansonsten sehe ich keine gute Zukunft für unser Land, insgesamt nicht." Der 68 Jahre alte Manager beklagte, es herrsche "ein Misstrauen gegenüber Unternehmern und Unternehmen in der Politik". Das müsse sich ändern. Tönnies ist seit langem im Fleischhandel tätig und geschäftsführender Gesellschafter der Premium Food Group./brd/DP/zb