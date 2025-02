EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erfolgreicher Abschluss des Jubiläumsjahres 2024

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Elmos: Erfolgreicher Abschluss des Jubiläumsjahres 2024

Umsatz im Gesamtjahr steigt auf 581,1 Mio. Euro – Operative EBIT-Marge von 25,1% unterstreicht robustes Geschäftsmodell

Leverkusen, 18. Februar 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat auch im Jahr des 40-jährigen Gründungsjubiläums die positive wirtschaftliche Entwicklung fortgesetzt und wichtige strukturelle Fortschritte erreicht. In einem herausfordernden Umfeld, welches durch konjunkturelle Unsicherheiten, Bestandsbereinigungen unserer Kunden sowie schrumpfende Märkte gekennzeichnet war, konnte der Konzernumsatz nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres nochmals leicht um 1,1% auf 581,1 Mio. Euro gesteigert werden und lag damit im Rahmen der Erwartungen (2023: 575,0 Mio. Euro).

Trotz einer nachlassenden Wachstumsdynamik für automobile Halbleiter nach dem Ende der Versorgungsengpässe, erreichte die operative EBIT-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) mit 25,1% das hohe Zielniveau von 25%. Inklusive Sondereffekte konnte ein EBIT von 172,6 Mio. Euro oder 29,7% vom Umsatz erwirtschaftet werden (2023: 26,2%).

Der Konzernjahresüberschuss und das Ergebnis je Aktie lagen im Berichtsjahr bei 128,7 Mio. Euro bzw. 7,51 Euro und waren durch Sondereffekte im vierten Quartal insgesamt positiv beeinflusst. Ohne diese Sondereffekte lag der operative Konzernjahresüberschuss im Geschäftsjahr 2024 bei 101,9 Mio. Euro (2023: 99,1 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie bei 5,95 Euro (2023: 5,79 Euro).

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenwerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen lagen mit 44,3 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem Wert des Vorjahres (2023: 115,1 Mio. Euro). Mit 7,6% vom Umsatz lag die Investitionsquote unterhalb der Prognose und auch damit deutlich unter dem Vorjahr (2023: 20,0%).

Der bereinigte Free Cashflow lag mit 5,1 Mio. Euro erwartungsgemäß im positiven Bereich (2023: 12,9 Mio. Euro). Neben der Restzahlung in Höhe von 55,4 Mio. Euro nach dem Vollzug des Verkaufs der Dortmunder Waferfertigung an das US-Technologieunternehmen Littelfuse Inc. zum Jahresende und einem niedrigeren Working Capital war der bereinigte Free Cashflow im vierten Quartal insbesondere durch hohe Steuerzahlungen aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre beeinflusst.

Der Umsatz im vierten Quartal 2024 erreichte 145,7 Mio. Euro (Q4 2023: 156,6 Mio. Euro) und lag wie prognostiziert leicht unterhalb des hohen Niveaus des Vorjahres und des Vorquartals. Das operative EBIT lag im vierten Quartal 2024 bei 36,2 Mio. Euro (Q4 2023: 43,2 Mio. Euro). Die operative EBIT-Marge erreichte 24,8% und lag damit auf dem hohen Gesamtjahresniveau (Q4 2023: 27,6%).

Neben der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung konnten im Geschäftsjahr 2024 wichtige strukturelle und strategische Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Mit dem Vollzug des Verkaufs der Dortmunder Waferfertigung für einen Verkaufspreis von rund 93 Mio. Euro ist die Transformation von Elmos zu einem Fabless-Unternehmen vollendet. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen und eines sich verändernden Wettbewerbsumfelds im weltweit größten Automobilmarkt hat Elmos ihre China-Strategie verfeinert und wird zukünftig die Wertschöpfungskette in China zunehmend lokaler organisieren. Aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens mit einer deutlich größeren internationalen Präsenz wurde zudem die Unternehmens- und Führungsstruktur des Elmos Konzerns ab dem 1. Januar 2025 neu ausgerichtet und die Elmos Semiconductor SE als Konzern-Holding mit vier neuen operativen GmbHs etabliert.

„In unserem Jubiläumsjahr haben wir unsere positive wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung eindrucksvoll fortgesetzt. Trotz schrumpfender Märkte nach dem Ende der Halbleiterallokation konnten wir den Rekordumsatz des Vorjahres nochmals leicht übertreffen und unsere hohen Profitabilitätsziele erreichen. Diese Erfolge bestätigen die Attraktivität unserer Produkte, die Resilienz unseres Geschäftsmodells und die hohe Einsatzbereitschaft der gesamten Elmos Organisation“, erläutert Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Mit einer erneut starken Akquiseleistung für Neugeschäft sind wir hervorragend aufgestellt, um die nachhaltigen Wachstumschancen in unseren Märkten konsequent zu nutzen und unsere ambitionierten mittelfristigen Ziele zu erfüllen“, so Dr. Arne Schneider weiter.

Das laufende Geschäftsjahr wird von anhaltenden Bestandsbereinigungen der Kunden und geopolitischen sowie konjunkturellen Unsicherheiten geprägt sein. Die Gesamtjahresprognose spiegelt die aktuelle Situation in den für das Unternehmen relevanten Kernmärkten sowie die geringe Visibilität wider. Im Jahresverlauf 2025 rechnet Elmos mit einer stärkeren Entwicklung im zweiten Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos einen Umsatz von 580 Mio. Euro ± 30 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 23% ± 3%-Punkte vom Umsatz. Das Unternehmen rechnet mit Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen in Höhe von rund 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Elmos einen positiven bereinigten Free Cashflow von 7% ± 2%-Punkte des Umsatzes und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2024: 0,9% vom Umsatz). Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,05 Euro/US-Dollar zu Grunde.

Überblick über ausgewählte, vorläufige und ungeprüfte Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):

2024 2023 Diff. Q4/24 Q4/23 Diff. Umsatz 581,1 575,0 1,1% 145,7 156,6 -6,9% Bruttoergebnis 254,5 271,3 -6,2% 54,1 75,6 -28,4% Bruttomarge in % 43,8% 47,2% 37,1% 48,3% Forschung und Entwicklung 59,1 68,8 -14,1% 13,2 17,8 -25,6% Betriebsergebnis 138,6 148,1 -6,4% 26,2 44,1 -40,5% EBIT 172,6 150,7 14,6% 63,0 43,2 45,9% EBIT-Marge in % 29,7% 26,2% 43,2% 27,6% Operatives EBIT 145,8 150,7 -3,2% 36,2 43,2 -16,2% Operative EBIT-Marge in % 25,1% 26,2% 24,8% 27,6% Konzernjahresüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss 128,7

99,1 29,8% 54,3

27,7 96,0% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) 7,51 5,79 29,7% 3,17 1,62 95,8% Investitionen 44,3 115,1 -61,5% 3,8 23,4 -84,0% Investitionen in % 7,6% 20,0% 2,6% 15,0% Bereinigter Free Cashflow 5,1 12,9 -60,5% 6,8 34,5 -80,3%

Detaillierte Übersichten zu den Finanzzahlen werden mit der Vorlage der finalen Zahlen im Geschäftsbericht 2024 am 20. März 2025 veröffentlicht. Der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung im Mai 2025 wird ebenfalls voraussichtlich zu diesem Termin bekanntgegeben.

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Operatives EBIT: EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) abzüglich Sondereffekte (außerordentliches Ergebnis aus Verkauf der Waferfertigung sowie Kostenoptimierungsprogramme)

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen im Zusammenhang mit Veränderungen des Konsolidierungskreises)

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2023 unter www.elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

