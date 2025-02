Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen im EuroStoxx

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seinem starken Lauf Tribut gezollt. Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte, nahmen die Anleger zum Anlass, um Gewinne einzustreichen. Hinzu kamen am Nachmittag die zunächst etwas schwächer tendierenden US-Börsen, die somit als Stütze für die europäischen Märkte ausfielen.

Zum Handelsende büßte der Eurozonen-Leitindex 1,31 Prozent auf 5.461,17 Punkte ein. Am Montag hatte er seine rund ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke übersprungen und am Dienstag noch etwas weiter bis auf 5.544 Zähler zugelegt. Charttechnisch gibt es aktuell aber noch keinen Grund zur Sorge. Händler sprachen vielmehr von einem gesunden und willkommenen Rücksetzer nach der Rally.

Der Schweizer SMI verlor zur Wochenmitte 0,74 Prozent auf 12.798,52 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,62 Prozent auf 8.712,53 Punkte nach unten.

Überwiegend enttäuschende Geschäftszahlen von Unternehmen sorgten ebenso für eine Stimmungsabkühlung wie der Umstand, dass die zaghaften Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine durch den Ausschluss von Vertretern aus Kiew und anderen europäischen Ländern bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland gedämpft worden seien, hieß es am Markt.

Auch die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump waren wenig hilfreich. Diese hätten die Sorge vor einem sich ausweitenden Handelskonflikt am Leben gehalten, sagten Händler. US-Präsident Donald Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. Er will sich am 2. April konkreter dazu äußern. Wenngleich Beobachter das Vorgehen Trumps weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, die die USA anzetteln, schürt die Debatte weiter Unsicherheit./ajx/he