Chartausbruch bei PNE nimmt Form an - Ergebnisüberraschung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschnaufpause vom Vortag haben die Aktien von PNE am Donnerstag wieder etwas Fahrt aufgenommen. Mit 13,28 Euro schafften es die Papiere des Windkraft- und Photovoltaik-Projektierers über ein Zwischenhoch vom September, an dem sie am Dienstag nach dem Ausblick für 2025 noch abgedreht waren.

Am Vorabend überraschte PNE mit den Eckdaten für 2024 positiv. Beim operativen Ergebnis (Konzern-Ebitda) ist man wohl nämlich zwischen 60 und 70 Millionen Euro gelandet. Zuletzt hatte man noch ein Konzern-Ebitda von 40 bis 50 Millionen Euro angepeilt. Einem Börsianer zufolge untermauert diese gute Nachricht den Ausbruchsversuch im Chart. Dafür steht nun das September-Hoch bei 13,26 Euro im Fokus./ag/jha/