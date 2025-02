Die meistgehandelten Produkte: TUI-Aktie unter Druck!

Gestern erreichte der DAX® noch ein neues Rekordhoch und kletterte über die Marke von 22.900 Punkte. Danach ging es rund 400 Punkte nach unten. Heute eröffnete der deutsche Leitindex wieder etwas erholter und notiert momentan 0,6 Prozent im Plus. Zu den meistgehandelten Produkten zählen am Donnerstag Long Faktor-Optionsscheine auf Siemens Energy.

Die Aktie des Energietechnikherstellers handelt heute bei 61,45 EUR, knapp 1,3 Prozent höher. Das Unternehmen hat jüngst ein Comeback gestartet und verzeichnet auf Monatssicht einen Anstieg von knapp 10 Prozent. Auch das Rekordhoch ist weiterhin greifbar nah. Ein Großteil der Analysten und Anleger bleiben weiterhin optimitisch gestimmt. Auch Call-Optionsscheine auf Netflix stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Netflix gehört zu den weltweit führenden Unterhaltungsdienstleistern. Nach dem neuen Allzeithoch am Freitag der vergangenen Woche ist es bei der Netflix-Aktie zunächst zu einem Rücksetzer gekommen. Zuletzt stand das Papier bei 1.038,48 USD, knapp 0,5 Prozent tiefer. Einige Analysten hoben zudem ihre Kursziele für die Aktie an. Zuletzt sind heute Long Faktor-Optionsscheine auf TUI stark gefragt. Wie auch andere deutsche Titel geriet die Aktie von TUI gestern massiv unter Druck. Die Aktie befindet sich schon seit dem 10. Februar in einer Abwärtsphase und hat gestern darüberhinaus noch die wichtige Marke von 7 EUR nach unten durchbrochen. Heute konnte sich die Aktie wieder leicht erholen und notiert 1,5 Prozent im Plus. In den nächsten Tagen dürfte sich entscheiden, wie es für die Aktie weitergeht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG26MN 16,51 22556,00 Punkte 20918,50 Punkte 13,87 Open End Infineon Technologies AG Bull UG2RJM 1,88 39,20 EUR 37,50 EUR 22,25 Open End DAX® Bear UG0UWB 6,00 22554,00 Punkte 23134,22 Punkte 14,27 Open End DAX® Bear UG0ZST 8,55 22554,00 Punkte 23393,64 Punkte 11,85 Open End Kontron AG Bull UG2QUV 4,29 21,38 EUR 17,54 EUR 5,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.02.2025; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Caterpillar Inc. Call UG2W92 1,92 352,955 USD 360,00 USD 9,19 18.06.2025 Costco Wholesale Corp. Call HD5SS2 20,07 1065,85 USD 960,00 USD 3,85 17.06.2026 Netflix Inc. Call HD4QSZ 26,92 1039,205 USD 900,00 USD 2,85 17.06.2026 DAX® Call UG1S69 16,31 22559,50 Punkte 21000,00 Punkte 11,65 07.03.2025 DAX® Call UG2LQL 2,46 22559,50 Punkte 22600,00 Punkte 45,89 28.02.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.02.2025; 10:42 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Long UG0GUB 9,37 61,54 EUR 48,53 EUR 5 Open End DAX® Short HC01NE 1,13 22565,00 Punkte 28042,23 Punkte -4 Open End DAX® Long HB8X70 21,26 22561,00 Punkte 20711,31 Punkte 13 Open End Compagnie de Saint-Gobain S.A. Short HC4T3B 0,98 94,96 EUR 125,43 EUR -3 Open End TUI AG Long HC9K75 2,15 6,671 EUR 5,28 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.02.2025; 10:47 Uhr;

