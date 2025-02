EQS-News: Kontron sichert sich einen Vertrag mit einem führenden Zulieferer der Automobilbranche

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Linz, Österreich, 20. Februar 2025 – Die Kontron AG , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Großauftrag für 5G IoT-Konnektivitätsmodule für mehrere globale Automobilhersteller (OEMs) erhalten hat. Mit einem Gesamtvolumen von rund 250 Millionen US-Dollar stärkt dieser Auftrag Kontrons Position als zuverlässiger IoT-Technologiepartner in der Automobilindustrie weiter.

Die Vereinbarung unterstreicht die Kompetenz von Kontron im Bereich der Hochleistungs-Computing-Lösungen für die nächste Generation vernetzter und autonomer Fahrzeuge. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kontron 5G-basierte Network Access Devices (NADs) liefern, die den Übergang der Automobilindustrie zu hochmoderner 5G-Technologie ermöglichen. Da die Einführung von 5G immer schneller voranschreitet, sind diese Module für die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug und von Fahrzeug zu Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Die Produktion wird im Jahr 2026 hochgefahren. Die erwarteten Einnahmen in Höhe von rund 250 Mio. US-Dollar werden innerhalb von 7 Jahren oder schneller erzielt werden.

Kontron ist der weltweit einzige europäische Produzent von 5G-Modulen. Diese Entwicklung wird durch die im September 2024 angekündigte Strategie von Kontron unterstützt, 5G-Module vollständig in Europa zu entwickeln und zu fertigen. Kontron gewährleistet die Einhaltung der strengsten europäischen Vorschriften in einer Zeit, in der Herkunft und Sicherheit von Technologie immer wichtiger wird. Dieser Schritt fördert die technologische Unabhängigkeit Europas und erhöht die Stabilität der Lieferkette.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Großauftrag unsere Präsenz auf dem Automobilmarkt weiter ausbauen können. Unsere 5G IoT-Technologie, die ausschließlich in Europa entwickelt und gefertigt wird, ist der Schlüssel für die nächste Generation vernetzter und autonomer Fahrzeuge, da der Automobilsektor zunehmend auf 5G für eine schnellere und sicherere Datenkommunikation setzt.“

Es wird erwartet, dass der Markt für 5G-Automobil-NAD-Module bis 2030 ein kumuliertes Volumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Kontron ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Elektrifizierung, Konnektivität und Automatisierung von Fahrzeugen zu bedienen. Dieser Vertrag festigt die Rolle von Kontron in der globalen Automobil-Lieferkette und stärkt den Ruf des Unternehmens für technologische Exzellenz und kundenorientierte Innovation. Während sich die Branche weiterentwickelt, werden die Lösungen von Kontron auch weiterhin dazu beitragen, die Sicherheit, Effizienz und das allgemeine Fahrerlebnis zu verbessern.

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

