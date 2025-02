Krones verdient dank kauffreudiger Kundschaft operativ mehr

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Eine trotz schwieriger Wirtschaftslage investitionsfreudige Kundschaft hat Krones im vergangenen Jahr mehr Umsatz und ein besseres operatives Ergebnis beschert. 2025 will der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Wie Krones am Donnerstag in Neutraubling mitteilte, war bei leicht anziehenden Aufträgen der Umsatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Prozent auf den Rekordwert von knapp 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Dabei wirkte sich laut Unternehmen auch die gute Versorgungslage positiv aus, nachdem im Vorjahr noch zeitweise Materialknappheit bei Elektrokomponenten geherrscht hatte.

Trotz anhaltend hoher Kosten verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 17,5 Prozent auf 537 Millionen Euro; die entsprechende Marge kletterte auf 10,1 Prozent nach 9,7 Prozent ein Jahr zuvor. Damit schnitt das Unternehmen im Rahmen seiner eigenen Prognosen und der Erwartungen am Markt ab.

Für 2025 sei der Vorstand insgesamt zuversichtlich, hieß es weiter. Angepeilt ist ein Umsatzplus von sieben bis neun Prozent - was aber weniger wäre als im vergangenen Jahr. Die Ebitda-Marge soll sich auf 10,2 bis 10,8 Prozent weiter verbessern./tav/stk