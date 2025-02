Schneider Electric mit Umsatzrekord - Weiteres Wachstum erwartet

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt wie noch nie. Dabei profitierten die Franzosen von einem starken Energietechnikgeschäft, während die Industrieautomation schwächelte. Der Umsatz stieg um 6,3 Prozent auf einen Rekordwert von gut 38 Milliarden Euro, wie der mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern am Donnerstag mitteilte. Aus eigener Kraft legte Schneider Electric um 8,4 Prozent zu. Dabei sind Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert. Im Schlussquartal konnte das Unternehmen organisch um 12,5 Prozent wachsen und damit stärker als vom Markt erwartet. Für 2025 kündigte Schneider Electric ein organisches Umsatzwachstum von sieben bis zehn Prozent und eine Verbesserung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um zehn bis 15 Prozent an.

2024 verbesserte sich das bereinigte Ebita um 10,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Schneider Electric mit 4,3 Milliarden Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Seinen Aktionären will das Unternehmen eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie zahlen - nach 3,50 Euro im Vorjahr. Das ist mehr als Analysten auf dem Zettel hatten./nas/mis/stk