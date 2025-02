Aktien Asien/Pazifik: Tech-Werte beflügeln in Hongkong - Nikkei auch im Plus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat sich die Stimmung am Freitag zumeist deutlich aufgehellt. Eine Rally bei Tech-Werten prägte das Bild. Dies stützte vor allem den Hang Seng , der in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 3,7 Prozent anzog. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 schloss ebenfalls klar im Plus und gewann 1,26 Prozent im Plus.

Als Treiber an den Börsen galt vor allem der Technologiekonzern Alibaba, dessen Kurs in Hongkong um 14 Prozent nach oben schnellte. Hier hieß es, das Management stelle wegen einer starken Nachfrage nach dem Künstliche-Intelligenz-Modell des Anbieters DeepSeek einen deutlichen Anstieg der Investitionsausgaben fest. Dies hievte auch andere Werte nach oben, die Geld mit Datencentern oder Server-Technologien verdienen.

Anderswo ging es gemäßigter zu. An der Börse in Tokio ging der Nikkei 225 0,26 Prozent höher bei 38.776,94 Punkten aus dem Handel. Vermeldet wurde in Japan eine beschleunigte Inflation. Der Yen geriet unter Druck, nachdem der Gouverneur der japanischen Notenbank Kazuo Ueda signalisiert hatte, dass man zum Eingreifen am Anleihemarkt bereit sei, um einen Anstieg der Renditen einzudämmen. Für die japanischen Exporte kann ein schwacher Yen auf dem Weltmarkt vorteilhaft sein.

In Tokio fielen vor allem die Aktien von Nissan Motors positiv auf, indem sie um fast zehn Prozent anzogen wegen Spekulationen über einen möglichen Einstieg eines Konsortiums, das vom US-Elektroautobauer Tesla angeführt werden könnte.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 war in der Region eine negative Ausnahme, indem er 0,32 Prozent tiefer bei 8.296,21 Zählern aus dem Handel ging./tih/jha/