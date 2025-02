GNW-News: Teledyne e2v kündigt neuen Hochgeschwindigkeitssensor mit erweiterter Empfindlichkeit im NIR-Wellenlängenbereich an.

^GRENOBLE, Frankreich, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und globaler Innovator für Bildverarbeitungslösungen, präsentiert Lince5M(TM) NIR (https://www.teledynevisionsolutions.com/lince5m-nir/) , einen neuen Hochgeschwindigkeits-CMOS-Bildsensor auf neuestem Stand der Technik. Dank der fortschrittlichen Bildgebungstechnologien von Teledyne e2v bietet dieser neue Sensor eine verbesserte Leistung sowohl im sichtbaren als auch im nahinfraroten (NIR) Wellenlängenbereich und ist damit ideal für eine Vielzahl kommerzieller, industrieller und medizinischer Anwendungen geeignet. Lince5M NIR ist ein monochromer Bildsensor mit einer Auflösung von 5,2 Megapixeln (2.560 x 2.048). Aufbauend auf dem bewährten Lince5M (https://www.teledynevisionsolutions.com/products/lince/?model=L181&vertical=tvs -e2v&segment=tvs) kombiniert dieser neue Sensor Hochgeschwindigkeit mit einer hohen Quanteneffizienz (35 % bei 850 nm) sowohl im sichtbaren als auch im nahinfraroten Spektrum. Er erreicht eine hohe Bildrate von 250 Bildern/s (volle Auflösung, 12-Bit-ADC) über 24 LVDS-Ausgangskanäle. Lince5M NIR liefert eine herausragende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, die gestochen scharfe Bilder bei sehr hohen Geschwindigkeiten und schlechten Lichtverhältnissen erfordern, wie z. B. die Erfassung von Bewegungen, Sportanalysen, industrielle Messtechnik, retinale Bildgebung und intelligente Verkehrsüberwachung. Der Sensor basiert auf der 5µm Global-Shutter-Pixel-Technologie von Teledyne e2v und bietet einen Dynamikbereich von 55 dB im Standardmodus sowie von über 100 dB im High-Dynamic-Range-Modus. Damit ist er ideal zur Erfassung von Szenen mit hohem Kontrast geeignet. Lince5M NIR ist in einem robusten keramischen 181-PGA (Pin-Grid-Array)-Gehäuse mit 28 x 28 mm untergebracht und verfügt über ein 1-Zoll-Optikformat, das mit einer Vielzahl kostengünstiger C-Mount-Objektive kompatibel ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C eignet sich der Sensor sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen. François Trolez, Marketing Manager bei Teledyne e2v, erklärt: ?Wir freuen uns sehr, Lince5M NIR vorzustellen, der speziell dafür entwickelt wurde, einzigartige Funktionen für die Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme jenseits des sichtbaren Spektrums zu bieten und dabei eine hohe Leistung im nahinfraroten Bereich zu gewährleisten. Dank seines robusten Designs erfüllt Lince5M NIR die Anforderungen industrieller und kommerzieller Anwendungen. Kamerahersteller, die bereits unseren Sensor Lince5M nutzen, können problemlos auf Lince5M NIR umsteigen, da beide Produkte über identische mechanische und elektrische Schnittstellen verfügen. Dieses neue Produkt erweitert unsere Möglichkeiten, neue Märkte und Anwendungen zu erschließen." Lince5M NIR wird vom 26. bis 28. März 2025 auf der Vision China (https://www.visionchinashow.net/txw_ensh/index.html) in Shanghai, China, vorgestellt. Besuchen Sie uns am Teledyne-Stand 5413 in Halle W5 oder kontaktieren Sie uns online (https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) für weitere Informationen. Dokumentationen, Muster und Evaluierungs- oder Entwicklungskits sind auf Anfrage erhältlich. Über Teledyne e2v Die Innovationen von Teledyne e2v sind führend in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Raumfahrt, Transport, Verteidigung und Sicherheit sowie in der Industrie. Der einzigartige Ansatz von Teledyne e2v besteht darin, auf die Markt- und Anwendungsherausforderungen der Kunden einzugehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Standard-, halb- oder vollständig kundenspezifische Bildgebungslösungen zu entwickeln, die den Wert ihrer Systeme erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.teledynevisionsolutions.com/ Pressekontakt Teledyne e2v: Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a26992d-b72c- 43e8-9c89-5b13b58e21fb/de °