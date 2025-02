Sportwagenbauer Porsche AG baut wie angekündigt Vorstand um

STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Porsche AG krempelt wie erwartet ihren Vorstand um. Zum morgigen Mittwoch (26. Februar) werde Jochen Breckner die Leitung der Ressorts Finanzen und IT übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend in Stuttgart mit. Breckner ersetzt damit den bisherigen Finanzchef und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Lutz Meschke. Vertriebsvorstand Detlev von Platen solle gegen Matthias Becker zum selben Datum ausgetauscht werden. Der Mitteilung nach verlassen Meschke und von Platen "das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen".

Bereits Anfang Februar hatte der Sportwagenbauer bekannt gegeben, dass Chefaufseher Wolfgang Porsche Gespräche mit den zwei Vorständen über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand führen sollte./ngu/bek