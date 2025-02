Uniper zahlt 2,6 Milliarden Euro an Deutschland zurück

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der in der Energiekrise mit Milliarden-Beihilfen gerettete Energiekonzern Uniper wird Deutschland in den kommenden Wochen etwas mehr zurückzahlen als im Herbst angekündigt. Noch im ersten Quartal sei eine Zahlung an die Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 2,6 Milliarden Euro geplant, teilte Uniper in Düsseldorf mit. Bislang war die Rede von 2,5 Milliarden Euro gewesen. Das Unternehmen kommt damit einer Beihilfe-Auflage der EU-Kommission nach.

Uniper gehört derzeit fast vollständig dem Bund. Bis Ende 2028 muss Deutschland seine Beteiligung aber auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren.

Beihilfen von rund 13,5 Milliarden Euro

Uniper war 2022 in Schieflage geraten, weil Russland nach dem Angriff auf die Ukraine seine Gaslieferungen erst verringerte und dann einstellte. Die Ersatzbeschaffungen kosteten Milliarden. Damit Uniper nicht in die Knie ging, zahlte Deutschland Beihilfen von rund 13,5 Milliarden Euro und wurde mit über 99 Prozent Mehrheitseigentümerin.

Uniper hatte bereits Ende September eine erste Rückzahlung an den deutschen Staat geleistet. Damals flossen 530 Millionen Euro. Es war Geld, was Uniper im August 2022 im Zuge des Gasstreits mit dem russischen Gaskonzern Gazprom einbehalten hatte, als dieser kein Gas mehr lieferte./tob/DP/jha