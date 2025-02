GNW-News: Vertex erweitert die Kapazitäten für e-Invoicing zur Optimierung von Compliance & Reporting

^KING OF PRUSSIA, Pa., Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (https://www.vertexinc.com/de-de) (NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das ?Unternehmen") ein globaler Anbieter von Steuertechnologie-Lösungen, präsentiert die neueste Version von Vertex e-Invoicing. Die neue umfassende Lösung vereinfacht die Prozesse der elektronischen Rechnungsstellung (e-Invoicing) in Unternehmen, die sich mit immer komplexeren globalen Steuervorschriften auseinandersetzen müssen. Das neue Release von Vertex e-Invoicing integriert Continuous Transaction Controls (CTC) mit Periodic Transaction Controls (PTC). Dadurch wird der Austausch, die Validierung, die elektronische Archivierung sowie die Umsatzsteuer-Berichterstattung und -Abstimmung von E-Rechnungen effizienter. Weltweit können Unternehmen so die sich ständig ändernden regulatorischer Vorgaben und länderspezifischer Anforderungen noch leichter einhalten. Mit den stetig zunehmenden Regelungen im Bereich e-Invoicing stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen: Unterschiedliche länderspezifische Vorschriften, vielfältige Datenstandards und sich ändernde Meldepflichten sind nur einige der Themen. Skalierbare Lösungen sind hier unerlässlich. Denn nur so lassen sich fragmentierte Ansätze ersetzen und der Abgleich zwischen elektronischen Rechnungsdaten in Echtzeit und den periodischen Umsatzsteuererklärungen automatisieren. Mit der Vertex e-Invoicing-Lösung können Unternehmen, Kreditoren- und Debitorentransaktionen automatisieren, indirekte Steuerberichterstattung optimieren und Umsatzsteuererklärungen effizient abgleichen. All dies geschieht in einem skalierbaren, robusten und weltweit verfügbaren Cloud-basierten Netzwerk. ?Um die weltweit zunehmenden Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung zu bewältigen, benötigen Unternehmen eine einheitliche Lösung. Denn nur so können sie grenzüberschreitende Transaktionen und Compliance effizient verwalten", erläutert David DeStefano, CEO of Vertex. ?Durch die Integration von e-Invoicing und Umsatzsteuer-Reporting in unser cloudbasiertes Portfolio erweitern wir unsere globale Enterprise-Plattform. Wir bieten Unternehmen eine End-to-End-Compliance-Lösung mit höherer Genauigkeit und der nötigen Skalierbarkeit." Ein Beispiel für diesen Wandel ist die ViDA-Initiative (https://www.vertexinc.com/de-de/ressourcen/ressourcen-bibliothek/umsatzsteuer- im-digitalen-zeitalter-vom-konzept-zur-realitaet-fuer). Sie verändert den europäischen Markt für elektronische Rechnungsstellung maßgeblich. Denn in immer mehr europäischen Ländern werden digitale Steuerberichterstattung und Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung Realität. Unternehmen brauchen daher zuverlässige Lösungen, um Compliance sicherzustellen und gleichzeitig betriebliche Effizienz zu gewährleisten. ?Wir haben uns für Vertex entschieden, weil die Lösung eine weltweite Marktabdeckung bietet und sich nahtlos in unsere bestehenden Systeme integrieren lässt. Durch die Konsolidierung unserer globalen e-Invoicing-Prozesse in einer einzigen Lösung stellen wir die Einhaltung regulatorischer Vorgaben jetzt und in Zukunft sicher. Das ist entscheidend für unsere internationalen Business- Prozesse", erklärt Simon Grosser, Business Operations Manager bei TeamViewer. Weitere Informationen zu Vertex e-Invoicing finden Sie auf der Vertex-Website (https://www.vertexinc.com/de-de/losungen/produkte/vertex-e-rechnungsstellung). Über Vertex? Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vertexinc.com/de-de oder folgen Sie uns auf X (https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./). URHEBERRECHT © 2025 Vertex, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN SICH JEDERZEIT ÄNDERN UND STELLEN KEINE RECHTLICHE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. Pressekontakt: Rachel Litcofsky Manager, Public Relations mediainquiries@Vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com) Ansprechpartner Investor Relations: Joe Crivelli VP, Investor Relations investors@Vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com) °