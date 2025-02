MobileMT-Untersuchung abgeschlossen: Mustang Energy gibt aussichtsreiches Unternehmens-Update zum Projekt Yellowstone

EQS-Media / 26.02.2025 / 11:10 CET/CEST



Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK), das Unternehmen oder Mustang, freut sich, den Abschluss einer hubschraubergestützten Mobile MagnetoTellurics-(MobileMT)-Untersuchung auf dem Projekt Yellowstone des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan befindet.

Die MobileMT-Untersuchung wurde von Expert Geophysics mit Sitz in Aurora, Ontario, durchgeführt. Insgesamt wurden zur Erfassung der magnetischen und VLF-Daten 373 Profilkilometer in einem Abstand von 400 Metern vermessen. Die Untersuchung erfolgte über dem nordöstlichen Teil des Claim-Pakets des Projekts Yellowstone, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten lag, die bisher noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen (EM) Untersuchungsmethoden überprüft wurden. Diese MobileMT-Untersuchung zielt darauf ab, Leiter in Tiefen von mehr als 1.000 Metern aufzuspüren, um eine detailliertere Auflösung dieser tieferen Strukturen zu erhalten, die möglicherweise Uran beherbergen könnten.

Das Team von Expert Geophysics meisterte die schwierigen Wetterbedingungen und passte sich erfolgreich an, um eine qualitativ hochwertige Untersuchung zu gewährleisten, wobei Sicherheit und Datenintegrität im Vordergrund standen. Zur Optimierung der Effizienz wurde das Untersuchungsgebiet strategisch angepasst, um sich auf Zonen mit hoher Priorität zu konzentrieren. Dieser proaktive Ansatz ermöglichte die Erfassung wertvoller Daten, die von Expert Geophysics analysiert werden. Die Ergebnisse werden innerhalb von acht Wochen nach Abschluss der Untersuchung erwartet und dienen als Grundlage für die nächste Phase der Exploration.

Nick Luksha, CEO von Mustang, kommentierte:

“Wir sind dem Team von Expert Geophysics sehr dankbar, dass es trotz der rauen Witterung die Arbeiten fortgesetzt hat, und freuen uns auf den Erhalt der Ergebnisse, um die Explorationsarbeiten auf unserem Projekt Yellowstone voranzutreiben”.



Über das MobileMT-System

MobileMT ist die neueste Innovation in der luftgestützten Elektromagnetik und eine der fortschrittlichsten Generationen luftgestützter AFMAG-Technologien. Die MobileMT-Technologie nutzt natürlich vorkommende elektromagnetische (EM) Felder im Frequenzbereich von 25 bis 20.000 Hz. Gewitter setzen Energie frei, von der ein Teil in EM-Felder umgewandelt wird, die sich in dem Bereich zwischen Ionosphäre und Erde ausbreiten. Die von diesen EM-Feldern im Untergrund induzierten EM-Felder und Ströme werden bei MobileMT verwendet, um Schwankungen des elektrischen Widerstands im Untergrund zu erkennen.

Die MobileMT-Technologie ist das Ergebnis umfangreicher Erfahrungen bei der Entwicklung von Geräten und Signal-/Datenverarbeitungsalgorithmen für die Messung natürlicher EM-Felder. MobileMT kombiniert die neuesten Fortschritte in den Bereichen Elektronik, luftgestütztes Systemdesign und hochentwickelte Signalverarbeitungstechniken. Die fortschrittliche Rauschverarbeitungstechnik sowohl auf elektronischer als auch auf Signalverarbeitungsebene gewährleistet eine hohe Datenqualität auch bei geringen natürlichen EM-Feldern.

Das MobileMT-Vermessungssystem kann tief liegende Strukturen, die möglicherweise mit den Feeder-Verwerfungssystemen der Uranmineralisierung in Zusammenhang stehen, effektiv identifizieren und ist in der Lage, sowohl die im Grundgebirge beherbergten elektromagnetischen Leiter als auch die im Sandstein beherbergten Zonen mit anomalen Widerständen zu erkennen, die üblicherweise mit den Uranlagerstätten im Athabasca-Becken in Verbindung gebracht werden.

MobileMT ist in der Lage, Widerstands-Kontraste bis in Tiefen von über 1.000 Metern aufzulösen, und frühere MobileMT-Untersuchungen haben erfolgreich Leiter im Grundgebirge und Alterationszonen in den Sandsteinformationen bedeutender Uranlagerstätten im Athabasca-Becken identifiziert.

Über das Projekt Yellowstone

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yellowstone ist etwa 16 Kilometer von der ehemals produzierenden Mine Cluff Lake im westlichen Athabasca-Becken entfernt. Das Projekt umfasst sieben aneinandergrenzende Claims mit einer Gesamtfläche von 21.820 Hektar. Das Konzessionsgebiet umgibt den äußeren Rand der Carswell Impact Structure und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium. Man geht davon aus, dass die Carswell Impact Structure auf einen Meteoriteneinschlagskrater mit einem Durchmesser von ca. 18 km zurückzuführen ist, der das Grundgebirge freilegte, das die Sandsteinformationen des Athabasca-Beckens unterlagert und hochgradige Uranmineralisierungen beherbergt, darunter auch die Uranmine Cluff Lake. Das Projekt Yellowstone wird von mehreren Leitern durchquert, die noch nicht überprüft wurden.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Positiver Newsflow: Mustang Energy baut Position im Athabasca-Becken aus und profitiert von wachsendem Uranmarkt

Die aktuelle Finanznachricht reiht sich nahtlos ein in den positiven Newsflow der vergangenen Wochen und Monate. Das Unternehmen hatte zuvor seine strategische Präsenz im östlichen Athabasca-Becken durch den Erwerb des Projekts Königsstuhl ausgebaut. Das neue Konzessionsgebiet umfasst fünf zu 100 % unternehmenseigene Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 5.228 Hektar und erweitert damit das wachsende Portfolio des Unternehmens in einer der weltweit bedeutendsten Uranregionen.

Im Rahmen seiner aktiven Explorationsstrategie hat Mustang Energy die Axiom Exploration Group mit der Durchführung einer elektromagnetischen Luftuntersuchung (Xcite™ TDEM) über dem Projekt Dutton im südlichen Athabasca-Becken beauftragt. Zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten führt das Unternehmen aktuell eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durch. Dabei sollen durch die Ausgabe von bis zu 6.000.000 Einheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit Bruttoerlöse von bis zu 1.200.000 $ erzielt werden.

Technologiekonzerne treiben Nachfrage nach Kernenergie

Die strategische Expansion von Mustang Energy erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kernenergie eine bedeutende Renaissance erlebt. Führende Technologieunternehmen wie Amazon, Google, Meta und Microsoft setzen verstärkt auf Nuklearenergie zur nachhaltigen Versorgung ihrer KI-Rechenzentren. Amazon etwa hat bereits eine zukunftsweisende Partnerschaft mit X-energy zur Entwicklung von Small Modular Reactors (SMRs) geschlossen, während Google in Zusammenarbeit mit Kairos Power den Einsatz von SMRs ab 2030 plant. Meta treibt trotz regulatorischer Herausforderungen die Entwicklung kernenergie-basierter Rechenzentren voran. Microsoft unterstreicht sein Engagement durch eine 20-jährige Partnerschaft mit Constellation Energy zur Reaktivierung des Three Mile Island Kraftwerks.

Strahlende Zukunftsaussichten

Diese Entwicklungen spiegeln sich in den Prognosen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) wider, die bis 2050 eine Steigerung der globalen Kernenergiekapazität um das 2,5-fache erwartet.

Und allein aufgrund dieser Entwicklungen bietet dieser Markt gerade einen Sweetspot:

Denn auf der ganzen Welt konnte die Kernenergie eine Renaissance feiern. In vielen Ländern, abgesehen von Deutschland, werden aktuell neue Kernkraftwerke errichtet. Frankreich ist in Europa das Land mit den meisten betriebsfähigen Reaktoren in Kernkraftwerken, dort laufen aktuell noch 56. Selbst in Afrika verfolgen aktuell zehn Länder konkrete Pläne zum Bau eines Atomkraftwerks. In den USA gibt es derzeit 94 betriebsfähige Kernreaktoren. Aber Asien, allen voran China, ist klar Spitzenreiter in Sachen Kernenergie: China hat über 50 Atomkraftwerke in Betrieb und plant, innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre, weitere 41 neue Atomreaktoren in Betrieb zu nehmen.

Kanadas Uranindustrie im Fokus

Das Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, wo Mustang Energy seine Projekte entwickelt, gilt als eine der bedeutendsten Uranlagerstätten weltweit. Die Region zeichnet sich durch hochgradige Uranvorkommen und eine erstklassige Infrastruktur aus. Der nordamerikanische Uransektor profitiert dabei von steigender Nachfrage und breiter politischer Unterstützung. Für interessierte Anleger bietet Mustang Energy mit seinem attraktiven Bewertungsniveau und dem Potenzial seiner vielversprechenden Projekte eine interessante Möglichkeit, am wachsenden Kernenergie-Markt zu partizipieren.

Vielversprechende Projekte in der weltberühmten “Athabasca-Region”

Das Unternehmen verfügt über vielversprechende Uranprojekte in der weltberühmten “Athabasca-Region”. In einem aktuellen Interview gibt Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, einen Einblick in die enormen Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Mit über 20 Jahren in Sektoren wie Bergbau, Immobilien und Investitionen bringt Nick Luksha eine Fülle von Wissen mit. Hören Sie eine ausführliche Diskussion über die Feinheiten der Navigation auf den Kapitalmärkten und seine strategischen Ansätze zur Förderung des Geschäftswachstums: Digging Deeper with Nick Luksha, CEO of Mustang Energy | Hosted by Andrew O'Donnell

Das hohe Upside-Potential dürfte risikoaffinen Anlegern gerade jetzt aussichtsreiche Einstiegschancen bieten. Die kontinuierliche Expansion und ein weiterer positiver Newsflow könnten schon in Kürze für steigende Kurse und ein erhebliches Aufwärtsmomentum sorgen. Wer sich also jetzt und damit früher Anteile von Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) sichert, der könnte schon bald einen überproportionalen Gewinnhebel im Depot vorfinden.

