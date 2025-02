Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 26.02.2025 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.02.2025 Kursziel: 70,00 (zuvor: 64,00) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Not macht erfinderisch - Innovationen und Kostensenkungen bescheren Uzin Utz trotz Baukrise ein Spitzenergebnis Uzin Utz hat vorgestern kurz vor Börsenschluss gemeldet, dass nach vorläufigen Berechnungen das in 2024 erzielte EBIT mehr als 20% über dem Vorjahr liegen wird (Guidance: leichter Anstieg), womit unsere Prognose deutlich übertroffen wurde. Wir sind zuversichtlich, dass die dahinterliegenden Faktoren die Profitabilität auch nachhaltig begünstigen und heben unsere Erwartungen für 2025 ff. entsprechend an. Bestes Ergebnis seit 2021: Eine über 20%-ige Ergebnissteigerung deutet auf ein EBIT von mehr als 41,4 Mio. EUR hin (Vj.: 34,5 Mio. EUR). Wir hatten unsere Erwartungen unterjährig mehrfach angehoben, unsere letzte FY-Prognose i.H.v. 38,4 Mio. EUR wurde damit dennoch fulminant übertroffen. Für Q4 impliziert dies eine EBIT-Steigerung auf >12 Mio. EUR (Vj.: 7,7 Mio. EUR). Diese äußerst positive Entwicklung wurde laut dem Unternehmen bei 'gleichbleibenden Umsatzerlösen' erreicht (MONe: 474,5 Mio. EUR; -1,0% yoy), was für das Q4 wiederum eine Rückkehr zu einem zweistelligen Margenniveau von >10,5% und auf Gesamtjahressicht knapp 9% EBIT-Marge (Vj.: 7,2%) bedeuten sollte. Dies sei 'insbesondere auf Effizienzsteigerungen sowie [...] gezielte strategische Kostenoptimierungsprojekte' zurückzuführen, deren Wirksamkeit sich vor allem im vierten Quartal entfaltete. Damit spielt Uzin Utz u.E. u.a. auf neue Produktinnovationen an, die nicht nur auf bessere Leistung und Nachhaltigkeit optimiert wurden, sondern auch den Erfahrungen aus den Rohstoffpreisturbulenzen der Vorjahre Rechnung tragen sollen. Der Zuwachs der Profitabilität dürfte daher zum Großteil aus einer verringerten Materialeinsatzquote herrühren. Neben diesen Innovationserfolgen dürfte sich Uzin Utz aber einmal mehr durch eine hohe Kostendisziplin ausgezeichnet haben. Dass das Unternehmen darüber hinaus nun entgegen der ursprünglichen Guidance einen operativen Cashflow leicht über dem Vorjahr (48,7 Mio. EUR) avisiert, zeigt, dass das Ergebnis auch im Cashflow ankommt. Unter der Annahme der üblichen Größenordnungen beim Finanzergebnis und der Steuerquote dürfte Uzin Utz für 2024 auf ein EPS von ca. 5,12 EUR zusteuern, was ein moderates KGV von ca. 11,2x bedeutet. Bausektor hat Talsohle durchschritten: Der nach wie vor signifikant höher bewertete Schweizer Peer Sika (KGV 2025e: 28,2x) hat jüngst bereits einen positiven Ausblick für 2025 vorgelegt und erwartet eine Umsatzsteigerung von 3-6% yoy (Vj.: +4,7% yoy). Zudem prognostiziert EUROCONSTRUCT nach zwei Jahren der Rezession im EU-Raum für 2025 wieder ein Wachstum der Bauleistung um 0,6% yoy (DE: -1,0% yoy). Aufgrund des höheren Exposures in Deutschland setzen wir die organischen Wachstumserwartungen bei Uzin Utz etwas niedriger an als bei SIka, erwarten insgesamt aber eine solide Entwicklung der Top Line. Da die getroffenen Maßnahmen nun ganzjährig wirken, sehen wir auch das in 2024 erreichte Margenniveau als mindestens beständig an. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir sowohl unsere kurz- und mittelfristigen EBIT-Margenannahmen (Ø 8,5%; zuvor: 7,9%) als auch die TV-Marge (7,5%; zuvor: 7,1%). Fazit: Uzin Utz hat 2024 ergebnisseitig stark abgeschlossen. Auch wenn in 2025 ff. die Rückkehr auf den Wachstumspfad im Vordergrund stehen dürfte, halten wir die höhere Profitabilität für weitgehend nachhaltig. Nach Anpassung und Fortschreibung unseres DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 70,00 EUR und bestätigen das Rating 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31855.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2091783 26.02.2025 CET/CEST °