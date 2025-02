Silberpreis fällt unter 32 Dollar – Trumps-Zollpläne im Fokus – Das ist für Anleger diese Woche wichtig

Aus Sorge vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern sind Anleger am Silbermarkt in der ersten Handelswoche zunächst in Deckung gegangen. Im Blick stehen im weiteren Wochenverlauf insbesondere neue US-Konjunkturdaten. Am Freitag könnten wichtige Preisdaten dies- und jenseits des Atlantiks für Impulse sorgen.

Auswirkungen der Zollpläne durch Trump auf Weltkonjunktur bleiben unklar

Die Furcht vor den nicht absehbaren Auswirkungen des durch Donald Trump initiierten Handelsstreits dürfte Anleger weiter umtreiben. Trump hatte zu Wochenbeginn erneut die geplanten Strafzölle auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada in Höhe von 25 Prozent bekräftigt. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte der US-Präsident bereits die Zölle in Aussicht gestellt, dann aber für einen Monat pausiert. Dass Donald Trump nun ernst macht, schürt Sorgen vor weiteren Zöllen, was nicht zuletzt zulasten des allgemeinen Risikoappetits gehen dürfte.