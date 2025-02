Beiersdorf kündigt erneutes Aktienrückkaufprogramm an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Beiersdorf kündigt ein erneutes Aktienrückkaufprogramm an.

Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auch 2025 Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro zurückzuerwerben, teilte der Hamburger Konsumgüterkonzern am Mittwochabend mit. Bereits 2024 hatte der Hersteller von Nivea, Eucerin und Tesa ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Das neue Programm soll voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2025 beginnen und bis Jahresende 2025 abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten dazu will das Unternehmen vor Beginn bekanntgeben. Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien würden in einem Umfang eingezogen, wie dies zur Ausführung des Aktienrückkaufprogramms nötig sei.

(Geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)