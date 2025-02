Brightcove nimmt Upgrade an OTT-Lösung vor und erzielt Kosteneinsparungen sowie bessere Streaming-Qualität für Medienunternehmen

Brightcove kooperiert mit Applicaster und implementiert Neuerungen in seinem OTT-Angebot, die Streamern verbesserte App-Erfahrung, schnelle Bereitstellung und optimierte Kosteneinsparungen bieten

Brightcove, das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, hat heute mit seiner verbesserten Brightcove OTT-Lösung das neueste Update seiner Over-the-Top-Services (OTT) vorgestellt. Brightcove kooperiert mit Applicaster, einer No-Code-SaaS-Plattform, damit es diese neuen OTT-Funktionen für Medienunternehmen, Streamer, Sportligen und Marken einfacher und günstiger machen, ihre Inhalte zu monetisieren, Abonnenten und Zuschauer zu gewinnen und ihr Unternehmen zu skalieren.

Die umgestaltete Brightcove OTT-Lösung ermöglicht eine differenzierte, flexible App-Nutzung entsprechend Ihren wachsenden Bedürfnissen. Damit eignet sie sich ideal für einen schnellen Start von OTT-Services jeder Größe. Brightcove OTT zeichnet sich durch einen beschleunigten Design-, Onboarding- und Startprozess aus und gewährleistet damit eine der kürzesten Renditezeiten für Streamer. Darüber hinaus bietet die neue OTT-Lösung eine neue Preisstruktur mit einem 40 % niedrigeren Einstiegspunk sowie effizientere Stream-Bereitstellungen und Streaming-Operationen.

Eine wesentliche Verbesserung in diesem Release ist die umfassende Integration mit Applicaster, welche die Brightcove-Plattform um eine erstklassige Frontend-App-Erfahrung bereichert. Zusammen mit den bestehenden Integrationen mit verschiedenen Partnern, die über den Brightcove Marketplace verfügbar sind, sorgt diese Kooperation dafür, dass OTT-Anbieter moderne, visuell ansprechende Mobile-, TV- und Web-Apps für ihre Abonnenten erstellen, optimieren und betreiben können. Zudem gibt sie Medienunternehmen zusätzliche Flexibilität, damit sie die von ihnen genutzten Services nach Bedarf anpassen können, wenn ihre Plattform wächst, ohne dafür die Streaming-Infrastruktur umgestalten oder die Inhalte erneut transcodieren zu müssen.

Brightcove OTT bietet universelle Wiedergabe mit qualitätsoptimierter Streaming-Bereitstellung auf jeder Plattform, Inhaltssicherheit mit DRM-Unterstützung und intergierte Einbeziehung des Publikums, Anzeigen-Performance und QOE-Erkenntnisse. Es unterstützt serverseitige Design-Updates, die App-Erfahrungen innerhalb von Sekunden verändern können, und flexible Monetisierungsoptionen, darunter werbegestützte Abonnement-Tiers und nahtlose serverseitige Anzeigeneinfügung (Seamless Server-side Ad Insertion, SSAI).

Das umfangreiche OTT-Angebot von Brightcove vereint alle wesentlichen Komponenten, die zur Bereitstellung eines stabilen Service für Medienunternehmen erforderlich sind, der eine vollständige Monetarisierung ermöglicht und verglichen mit herkömmlichen OTT-Services deutliche Kosteneinsparungen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Applicaster

Applicaster ist ein führender Videolösungsanbieter für Rundfunk, Medien und Sport. Unsere No-Code-SaaS-Plattform für die App-Entwicklung vereint Kontrolle, Flexibilität und Effizienz, um die Geschäftsleistung zu steigern. Applicaster ist bevorzugter Vertrauenspartner für eine wachsende Anzahl an Videolösungsanbietern und zugelassener Partner von Apple, Roku und Comcast Technology Solutions. www.applicaster.com

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

