EQS-News: KWS untermauert weltweit führende Marktposition bei Zuckerrübensaatgut mit weiterer Innovation

KWS untermauert weltweit führende Marktposition bei Zuckerrübensaatgut mit weiterer Innovation



27.02.2025

Neue Kombinationssorten verbinden Vorteile des erfolgreichen CONVISO® SMART-Systems mit hohem Cercospora-Schutz (CR+)

Produkteinführung in mehreren europäischen Märkten zur bevorstehenden Anbausaison

Weiterer europäischer Roll-out in den kommenden Jahren geplant

Einzigartige Produktinnovation stärkt zukünftiges Wachstum im Zuckerrübensegment

Nach dem herausragenden Markterfolg des CONVISO® SMART-Systems für eine effektive und nachhaltige Unkrautkontrolle sowie des Sortenportfolios mit hohem Cercospora-Schutz auf Basis der CR+-Genetik baut KWS mit der Einführung von Kombinations-Sorten die Innovationsführerschaft bei Zuckerrübensaatgut weiter aus.

Mit der diesjährigen Anbausaison stehen in mehreren europäischen Ländern hochinnovative Sorten zur Verfügung, die die Vorteile des CONVISO® SMART-Systems mit dem hohem Cercospora-Schutz von CR+ kombinieren. Mit dem Slogan „Das herausragende DUO“ bewirbt KWS die Kombination dieser zwei wichtigen Produktsegmente.

„CONVISO® SMART und CR+ sind bereits heute einzigartige Erfolgsgeschichten, die unsere marktführende Innovationskraft bei der Züchtung von Zuckerrübensaatgut belegen“, erläuterte Dr. Peter Hofmann, Mitglied des Vorstands, u.a. verantwortlich für den Geschäftsbereich Zuckerrüben. „Mit der Einführung neuer Kombinationssorten unterstützen wir insbesondere einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zuckerrübenanbau in Europa und stärken zugleich unser zukünftiges Wachstum.“

Die neuen Sorten werden in der Anbausaison 2025 in den Märkten Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Italien, Rumänien und der Slowakei angeboten, weitere Märkte sollen in den kommenden Jahren folgen.

Zusätzliche Informationen:

Das CONVISO® SMART-System, entwickelt von KWS und Bayer CropScience, bietet eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit der Unkrautkontrolle beim Anbau von Zuckerrüben. Mit der Nutzung des Systems kann im Vergleich zur klassischen Unkrautbekämpfung bei Zuckerrüben die Wirksamkeit gesteigert und zugleich die Anzahl der Behandlungen und die Aufwandmenge an Herbiziden und damit chemischen Pflanzenschutzmitteln reduziert werden.

CR+-Sorten bieten ein starkes zusätzliches Instrument zur Bekämpfung von Cercospora, einer Blatterkrankung im Zuckerrübenanbau, die zu Ertragsverlusten von bis zu 50 % führen kann. Etwa zwei Drittel der weltweiten Anbaufläche zeichnen sich durch ein Risiko für einen moderaten bis hohen Cercosporadruck aus. Beobachtungen zeigen, dass die Krankheit neues Terrain erobert, indem sie sich langfristig von Süd nach Nord ausbreitet.

Beide Innovationen haben im Geschäftsjahr 2023/2024 mit insgesamt etwa 50 Prozent zum Gesamtumsatz im Zuckerrüben-Segment (865 Mio. EUR) beigetragen.

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit fast 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

