Rekordleistung im Geschäftsjahr 2024, gut aufgestellt für 2025

Leistungsausweis im Überblick



Miljan Gutovic, CEO: «Ich danke allen Mitgliedern der Holcim-Familie für die Rekordleistung im Jahr 2024. Durch die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten hat Holcim bei allen wichtigen Finanzkennzahlen Rekordergebnisse erzielt – von einem Recurring EBIT, das erstmals die Marke von CHF 5 Milliarden überschritten hat, bis hin zu einem Free Cashflow von CHF 3,8 Milliarden.»



«Dank unserer differenzierten, auf Wertsteigerung ausgerichteten Strategie haben wir unsere branchenführende Recurring EBIT-Marge im letzten Jahr auf 19,1 Prozent gesteigert. Unsere fortschrittlichen Markenlösungen, von ECOPact und ECOPlanet bis hin zu Elevate, welche die anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden erfüllen, legten weiter zu und generierten

36 Prozent des Gesamtumsatzes. Dekarbonisierung und zirkuläres Bauen erwiesen sich erneut als Treiber für profitables Wachstum. So stieg das Volumen der recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf mehr als 10 Millionen Tonnen. Wir haben weiterhin auf wertsteigernde M&A-Transaktionen gesetzt und mit 27 Transaktionen unser Wachstum in den attraktivsten Märkten konsequent vorangetrieben.»

«Wir haben unseren Aktienrückkauf in Höhe von CHF 1 Milliarde abgeschlossen und so abermals einen erstklassigen Aktionärswert geschaffen. Zudem hat der Verwaltungsrat eine zweistellige prozentuale Dividendenerhöhung auf rekordhohe CHF 3,10 pro Aktie vorgeschlagen.»

«Mit der geplanten Kotierung unseres Nordamerikageschäfts, die voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 erfolgen wird, gehen wir den nächsten Schritt, um weiteres Wachstum zu generieren und die Wertschöpfung langfristig zu steigern. Angesichts der positiven Aussichten in all unseren Geschäftssegmenten sind wir für das Jahr 2025 gut aufgestellt. Ich bin zuversichtlich,

dass wir auch in diesem Jahr wieder profitables Wachstum erzielen werden.»





Rekordergebnisse erzielt

Im vierten Quartal stieg das Recurring EBIT in lokaler Währung um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf den Rekordwert von CHF 1’165 Millionen. Der Umsatz im vierten Quartal belief sich auf CHF 6’437 Millionen, was in lokaler Währung einem Wachstum von 1,6 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023 entspricht.

Der Jahresumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr in lokaler Währung um 1,3 Prozent auf CHF 26’407 Millionen. Das Recurring EBIT erreichte 2024 rekordhohe CHF 5’049 Millionen und lag damit in lokaler Währung um 10,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Aufgrund dieser starken Performance konnte Holcim die Währungseinflüsse mehr als ausgleichen, denn auch das im Gesamtjahr erzielte Recurring EBIT legte um 6,1 Prozent in Schweizer Franken gegenüber der Vorjahresperiode zu.

Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen für das Gesamtjahr verbesserte sich um 2,6 Prozent auf den Rekordwert von CHF 3’801 Millionen, was einer Cash Conversion Ratio von 57 Prozent entspricht.

Konzernergebnisse für das Gesamtjahr 2024 2024 2023 ±% ±%

LC growth ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 26'407 27'009 -2,2 +1,3 +0,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 5'049 4'760 +6,1 +10,8 +10,5 Recurring EBIT-Marge (%) 19,1 17,6 Betriebsgewinn (CHF Mio.) 4'642 4'577 +1,4 Konzerngewinn (Konzernanteil) (CHF Mio.) 2'926 3'060 -4,4 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen (Konzernanteil) (CHF Mio.) 3'185 3'089 +3,1 Gewinn pro Aktie (CHF) 5,24 5,37 -2,3 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Devestitionen (CHF) 5,70 5,42 +5,3 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 3'801 3'705 +2,6 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 8'448 7'896 +7,0





Abermalige Steigerung der branchenführenden Marge

Dank seiner differenzierten, auf Wertsteigerung ausgerichteten Strategie steigerte Holcim seine branchenführende Recurring EBIT-Marge 2024 um 150 Basispunkte auf rekordhohe 19,1 Prozent. Die milliardenschweren fortschrittlichen Markenlösungen, von ECOPact und ECOPlanet bis hin zu Elevate, steuerten im Berichtsjahr 36 Prozent des Gesamtumsatzes bei (2023: 30 Prozent). Der Umsatzanteil von ECOPact im Bereich Transportbeton belief sich zum Jahresende auf 29 Prozent, der von ECOPlanet beim Zement auf 26 Prozent. In beiden Segmenten lag der Anteil im Vorjahr bei 19 Prozent.

Mit Dekarbonisierung und zirkulärem Bauen als Treiber profitablen Wachstums erhöhte sich das Volumen der recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf 10,2 Millionen Tonnen. Damit erreichte Holcim sein für 2025 gesetztes Ziel von 10 Millionen Tonnen bereits ein Jahr früher als geplant.

Das Portfolio wurde durch wertsteigernde M&A-Transaktionen weiter optimiert: Mit 27 Transaktionen wurde die Fokussierung auf die attraktivsten Märkte fortgesetzt. Im vierten Quartal tätigte Holcim

fünf Bolt-on-Übernahmen in Bulgarien, Kroatien, Frankreich sowie zwei in der Schweiz. Auch die Expansion im Segment Solutions & Products schritt im Jahresverlauf weiter voran. So erwarb Holcim mit OX Engineered Products einen führenden US-Anbieter von fortschrittlichen Dämmsystemen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Je vier Akquisitionen in Lateinamerika sowie auf dem europäischen Wachstumsmarkt für zirkuläres Bauen unterstreichen die Ausrichtung auf attraktive Märkte.





Erstklassiger Shareholder Value

Seit 2018 hat Holcim sieben transformative Akquisitionen im Segment Solutions & Products sowie 93 wertsteigernde Bolt-on-Übernahmen durchgeführt. Gleichzeitig investierte das Unternehmen CHF 4 Milliarden in Wachstum und Sachanlagen (CapEx). Im selben Zeitraum hat Holcim Aktienrückkaufprogramme in Höhe von CHF 3 Milliarden durchgeführt und mittels steigender Dividenden CHF 8 Milliarden an die Aktionäre zurückgegeben. Ermöglicht wird diese dynamische, auf Wachstum und Aktionärsrenditen ausgerichtete Kapitalallokation durch die Bilanzstärke von Holcim und seine Investment-Grade-Ratings von BBB+ und Baa1.

Aufgrund der rekordhohen Finanzergebnisse des Jahres 2024 und der positiven Aussichten schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Dividende um 11 Prozent auf CHF 3,10 pro Namenaktie vor.





Kotierung des Nordamerikageschäfts bis Ende des ersten Halbjahres erwartet

Die geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts zur Erschliessung neuer Wertschöpfungspotenziale für alle Stakeholder schreitet gut voran. Die vollständige Kapitalmarkttrennung von Holcim und dem Nordamerikageschäft, welches künftig als Amrize firmieren wird, soll mittels eines 100-prozentigen Spin-offs erfolgen.

Amrize hat den «Form 10»-Antrag zur Registrierung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) offiziell hinterlegt ( Lin k zur Medienmitteilung ). Der Verwaltungsrat hat Jan Jenisch zum designierten Verwaltungsratspräsidenten und CEO von Amrize ernannt und neun designierte unabhängige Verwaltungsratsmitglieder bestimmt.

Amrize soll an der New Yorker Börse (NYSE) und zusätzlich an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Das Unternehmen beabsichtigt, sich als inländischer US-Emittent an alle Reglemente der SEC zu halten, seine Berichterstattung gemäss US GAAP durchzuführen und die Aufnahme in die einschlägigen US-Aktienindizes anzustreben.

Holcim plant Investorentage für Amrize am 25. März 2025 in New York City und für Holcim am 28. März 2025 in Zürich. Diese Veranstaltungen bieten Anlegern die Möglichkeit, sich über die Strategien, Kapitalstrukturen, Kapitalallokationsprioritäten und Finanzziele der beiden Unternehmen zu informieren.

Die Aktionäre von Holcim werden bei der Generalversammlung am 14. Mai 2025 über diesen nächsten Wachstums- und Wertschöpfungsschritt abstimmen. Mit der Kotierung von Amrize an der NYSE und der SIX ist bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 zu rechnen.





Änderungen im Verwaltungsrat

Nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat von Holcim wird sich Hanne Sørensen bei der Generalversammlung im Mai nicht zur Wiederwahl stellen. Hanne hatte die Rolle der Vizepräsidentin inne. Sie führte zudem den Vorsitz im Nominierungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschuss und sorgte als Lead Independent Director des Verwaltungsrats für strikte unabhängige Kontrollmechanismen.

Jan Jenisch und Jürg Oleas werden sich bei der Generalversammlung ebenfalls nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Holcim stellen, da sie als künftige Mitglieder im Verwaltungsrat des geplanten nordamerikanischen Unternehmens vorgeschlagen worden sind. Der Verwaltungsrat dankt Jan, Hanne und Jürg für ihr Engagement und ihre herausragenden Leistungen.

Der Verwaltungsrat von Holcim hat vorgeschlagen, bei der diesjährigen Generalversammlung die folgenden zwei Kandidaten neu in den Verwaltungsrat zu wählen: Adolfo Orive, Präsident & Chief Executive Officer von Tetra Pak, und Sven Schneider, Chief Financial Officer von Infineon. Beide Kandidaten sind hoch qualifizierte Führungskräfte aus von Ingenieurswesen und Technologie getriebenen Branchen. Sie werden ihr fundiertes Fachwissen einbringen, um die nächste Wachstumsphase von Holcim voranzutreiben.





Ausblick und Prognose

Nach der Rekordleistung von 2024 sind die Aussichten für Holcim in allen Geschäftssegmenten

sehr gut:

• Nordamerika: Die Modernisierung der Infrastruktur und die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten in die USA sollten 2025 für weiteres Wachstum sorgen

• Lateinamerika: Investitionen in Infrastruktur- und Gewerbeprojekte dürften durch den öffentlichen und den privaten Sektor angekurbelt werden

• Europa: Die anhaltend hohe Nachfrage nach nachhaltigen Baulösungen sollte sich positiv auf das profitable Wachstum auswirken

• Asien, Naher Osten und Afrika: Starke Binnennachfrage in Nordafrika, positiver Ausblick in Australien und Preiserholung in China

• Solutions & Products: Günstige Aussichten an den Märkten für Neubauten sowie Reparaturen

und Sanierungen

Holcim ist für 2025 gut aufgestellt und erwartet weiterhin profitables Wachstum:

• Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in lokaler Währung

• Überproportionalen Anstieg des Recurring EBIT

• Weitere Verbesserung der Recurring EBIT-Marge

• Free Cashflow von über CHF 3,5 Milliarden

• Weiterhin zweistelliges Wachstum bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien