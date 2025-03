EQS-Adhoc: Nakiki SE: Einstieg in den Mobilitätsmarkt geplant: Übernahme eines Dienstleisters für Leasing- und Mietmodelle soll dessen Wachstum skalieren

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme

Nakiki SE: Einstieg in den Mobilitätsmarkt geplant: Übernahme eines Dienstleisters für Leasing- und Mietmodelle soll dessen Wachstum skalieren



03.03.2025 / 10:23 CET/CEST

- Integration in die Nakiki-Gruppe im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung geplant

- Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Frankfurt am Main, 03. März 2025 – Die Strategie der Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300, die Gesellschaft) ist es, als Finanzierungsplattform das Wachstum ihrer Beteiligungsunternehmen zu fördern und zu beschleunigen. Um das Beteiligungsportfolio zu erweitern, hat die Gesellschaft einen LOI (Absichtserklärung) zur Übernahme eines deutschlandweit tätigen Mobilitätsdienstleisters mit Fokus auf Gewerbekunden abgeschlossen. Dieser bietet innovative Mobilitätslösungen in Form von Leasing- und Mietmodellen für Gewerbekunden an. Das Nakiki-Management sieht die große Chance, durch die eigene jahrzehntelange Finanzierungsexpertise und die Börsennotierung das Wachstum der potenziellen neuen Tochtergesellschaft in den kommenden Jahren deutlich zu skalieren.

Durch die Transaktion würde Nakiki das Geschäftsmodell um einen zweiten attraktiven Sektor ergänzen. Mit der operativen Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH ist man bereits in der wachstumsstarken Prozessfinanzierung aktiv.

Die vollständige Übernahme des Mobilitätsdienstleisters und die Integration in die Nakiki-Gruppe soll im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erfolgen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Nakiki SE.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstraße 204

60314 Frankfurt am Main

Internet: https://nakikifinance.com/

Handelsregister: AG Frankfurt am Main HRB 137473

ISIN: DE000WNDL300

ISIN: DE000WNDL318

Ende der Insiderinformation

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Nakiki SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main Deutschland ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318

2094189 03.03.2025 CET/CEST