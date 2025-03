Bank Bawag will Gewinn 2025 auf mehr als 800 Millionen Euro treiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag hat sich nach einer Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr neue Wachstumsziele gesetzt.

Alle im Jahr 2021 gesetzten Ziele seien erreicht worden, erklärte der Vorstand am Dienstag anlässlich einer Investorenkonferenz. Im Zeitraum 2025 bis 2027 werde nun ein Nettogewinn von über 2,7 Milliarden Euro anvisiert, 2027 allein ein Gewinn von über einer Milliarde. "In Zukunft werden wir in der Lage sein, dank unserer starken operativen Möglichkeiten ein deutliches Umsatzwachstum zu erzielen und gleichzeitig unsere Kostendisziplin beizubehalten", erklärte Bawag-Chef Anas Abuzaakouk.

"Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können, setzen auf eine disziplinierte Kreditvergabe, eine konservative Risikostrategie und ein langfristig profitables Wachstum", so der Manager.

DIVIDENDE 2024 STEIGT UM 50 CENT

Dank wachsender Erträge und sinkender Risikokosten hatte Bawag 2024 mehr verdient. Nach Steuern legte der Gewinn um elf Prozent auf 760 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr hat sich die Bawag den Sprung über die 800-Millionen-Euro-Marke beim Nettogewinn vorgenommen. Das operative Geschäft habe sich 2024 stark entwickelt, erklärte die Bank. Der Nettozinsertrag kletterte um fünf Prozent, der Provisionsüberschuss sogar um neun Prozent. Auf der Kostenseite sanken die Aufwendungen für die Risikovorsorge um zwölf Prozent. Die Quote der Kredite, die von Kunden möglicherweise nicht zurückgezahlt werden können, lag Ende des Jahres bei 0,8 Prozent.

Die Aktionäre sollen an dem Gewinnanstieg beteiligt werden: Der Vorstand plant eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie, 50 Cent mehr als im Jahr zuvor.

