Devisen: Eurokurs steigt auf höchsten Stand in diesem Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,0559 US-Dollar. Zuletzt kostete er 1,0524 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0557 (Montag: 1,0465) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9472 (0,9555) Euro.

Vor allem die jetzt neu geplanten Staatsausgaben für die Verteidigungsindustrie stützten den Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgeschlagen, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen. Insgesamt könne Europa so nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen in Brüssel.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs erwartet jetzt nicht mehr, dass der Euro auf die Parität zum Dollar zurückfällt. Auch die Deutsche Bank sieht eine geringere Wahrscheinlichkeit für einen Fall auf die Parität. "Die derzeitige Ausgabenwelle in Europa, wird zu mehr Zusammenhalt und Solidarität führen und den Euro stärken", sagte Ales Koutny, Ökonom bei Vanguard Asset Management.

Auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastet den Dollar. China und Kanada reagieren auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen. Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die genauen Details zunächst aber noch offen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Zölle das US-Wirtschaftswachstum belasten könnten. Zwar gerieten auch der mexikanische Peso und das kanadische Pfund zum Euro unter Druck. Die Kursabschläge hielten sich jedoch in Grenzen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82788 (0,82530) britische Pfund, 156,50 (158,33) japanische Yen und 0,9371 (0,9428) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.908 Dollar. Das waren etwa 15 Dollar mehr als am Vortag./jsl/ngu