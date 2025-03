Silberpreis nahe 32 Dollar – Zollsorgen und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Der Silberpreis notiert am Dienstag zunächst in Reichweite der 32-Dollar-Marke. Neben der Zollthematik dürften Anleger insbesondere auf die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag blicken. Auch die geopolitischen Entwicklungen etwa im Ukraine-Russland-Konflikt könnten für Impulse sorgen. US-Präsident Trump hatte jüngst sämtliche militärischen Hilfen für Ukraine ausgesetzt.

Stopp von Militärhilfen für Ukraine durch US-Präsident

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge habe US-Präsident Donald nach Angaben eines Regierungsvertreters einen Stopp der Militärhilfen für die Ukraine angeordnet. „Wir unterbrechen und überprüfen unsere Hilfe, um sicherzustellen, dass sie zur Lösungsfindung beiträgt“, hieß es. Wie die New York Times berichtet, solle die Unterstützung erst dann wieder beginnen, wenn die Ukraine sich zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichte.