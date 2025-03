ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 28 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Auto1 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 28 Euro angehoben. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei stark fokussiert auf die Zufriedenheit der Kunden und ihre Bedürfnisse, schrieb Analyst Sinan Doganli in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung mit Blick auf die jüngste Telefonkonferenz. Gerade im Privatkundenbereich gebe es dabei eine steile Lernkurve. Doganli hob seine Schätzungen bis 2027 nach dem hervorragenden Quartal an - beim Bruttogewinn um bis zu 15 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 16:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 06:32 / MEZ

