1. K.o.-Call auf Euro-Dollar (WKN ME2S15)

Die wechselvolle Zollpolitik der USA führte zu erheblichen Schwankungen der Wechselkurse, vor allem beim Euro-Dollar. Die ersten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben den Euro im Januar auf den tiefsten Stand seit November 2022 fallen lassen. Seitdem hat sich die europäische Einheitswährung sukzessive erholt. In dieser Woche hat sich der Aufwärtstrend noch beschleunigt. An der Euwax wird der K.o.-Call heute gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Goldman Sachs (WKN MG80CD)

Die Anzeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs in den USA verdichten sich. Ein Rückgang bei den konjunkturellen Frühindikatoren hat die Wirtschaftssorgen verstärkt. Von dieser Entwicklung sind Bank-Aktien negativ betroffen. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Goldman Sachs ordentlich performt und ist in den vergangenen 6 Monaten um 25 Prozent gestiegen. Zuletzt setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und drückten auf den Kurs. Derivateanleger bleiben bei Goldman Sachs optimistisch gestimmt und kaufen den Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf Bilfinger (WKN SX04B8)

Die Aussicht auf Investitionen von 500 Milliarden Euro in die deutsche Infrastruktur haben die Aktien von Bau-Unternehmen beflügelt. Bilfinger dürfte einer der großen Profiteure davon sein und hatte sich gestern bei der Vorstellung seiner Jahresergebnisse 2024 insgesamt sehr zuversichtlich für das laufende Jahr gezeigt. Bilfinger will 2025 noch profitabler werden und erhöht die Dividende. Aktionäre honorieren die Aussichten und lassen die Aktie heute um mehr als 20 Prozent nach oben schnellen. Der Call-Optionsschein wird heute an der Euwax verkauft.

Euwax Sentiment

Der DAX kann sich von den negativen Kursvorgaben aus den USA lösen und klettert bis zum Mittag um 1,8 Prozent nach oben. Das ist ein Plus von rund 400 Punkten auf 23.050 Zähler. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein Investitionspaket von 500 Mrd. Euro in die hiesige Infrastruktur angekündigt, gleichzeitig soll die Schuldenbremse reformiert werden. Der Euwax Sentiment rutschte gleich zu Beginn des Handelstages ins Minus und konnte sich anschließend nur kurz erholen. Die Stimmung bleibt angeschlagen und der Euwax Sentiment liegt aktuell mit minus 26 weiterhin deutlich im negativen Bereich.

Bitcoin Bullenmarkt in Gefahr und Altcoins abschreiben? Mit Bitcoin2Go

Darum geht's im Video: Im BISON Monatsrückblick lassen Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy? Dittrich von der Boerse Stuttgart Group den dynamischen Februar Revue passieren und analysieren, welche Auswirkungen der Handelskrieg und die Finanzkrise auf den Krypto-Markt haben und warum Meme-Coins wie Javier Mileis LIBRA ein großes Problem darstellen. Erfahre alles über die neuen Inflationsdaten, die Konsequenzen des Bybit-Hacks und die Auswirkungen von geplanten strategischen Bitcoin-Reserven. Auch im Vordergrund: das bevorstehende Upgrade von Ethereum und Neuigkeiten über weitere Altcoin-Spot-ETFs. Erfahre alles Wissenswerte aus dem Februar im BISON Monatsrückblick. Klicke gleich ins Video und bleib auf dem Laufenden!

