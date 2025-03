EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Vorläufige Konzernzahlen 2024 bestätigen Umsatzrekord

EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Deutsche Rohstoff AG: Vorläufige Konzernzahlen 2024 bestätigen Umsatzrekord



05.03.2025 / 14:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorläufige Konzernzahlen 2024 bestätigen Umsatzrekord

Umsatz 2024 mit 235,4 Mio. EUR 20% über Vorjahr und 2% über oberem Rand der Prognosespanne von 210 bis 230 Mio. EUR

EBITDA 2024 mit 167,6 Mio. EUR 6% über Vorjahr und im Rahmen der Prognosespanne von 160 bis 180 Mio. EUR

Konzernergebnis nach Minderheiten 50,2 Mio. EUR (Vorjahr: 2023: 65,2 Mio. EUR einschließlich Einmaleffekte durch Verkäufe 2023)

Ergebnis je Aktie 10,26 EUR (Vorjahr: 13,02 EUR)

Konzerneigenkapital rund 238 Mio. EUR (Vorjahr: 187,4 Mio. EUR)

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Umsatz und EBITDA steigen auch im Jahr 2024

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 235,4 Mio. EUR (Prognose 210 bis 230 Mio. EUR; Vorjahr: 196,7 Mio. EUR), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 167,6 Mio. EUR (Prognose 160 bis 180 Mio. EUR; Vorjahr: 158,3 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis nach Minderheiten in Höhe von 50,2 Mio. EUR bzw. 10,26 EUR pro Aktie (Vorjahr: 65,2 Mio. EUR bzw. 13,02 EUR pro Aktie) erzielt. Der Umsatz liegt damit leicht oberhalb und das EBITDA im mittleren Bereich der im April 2024 veröffentlichten Prognosebandbreite (vgl. Meldung vom 10. April 2024).

Operatives Geschäft erreicht neue Bestmarken

Das vierte Quartal 2024 knüpfte mit einem Umsatz von 63,8 Mio. EUR (Q4 2023: 64,0 Mio. EUR) und einer Produktion von ca. 14.700 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag) mit einem hohen Ölanteil von 64% an das bisherige Rekordquartal des Vorjahres an. Das EBITDA im 4. Quartal 2024 belief sich auf 45,4 Mio. EUR, das Konzernergebnis auf rund 14,1 Mio. EUR.

Die Produktion in 2024 von rund 14.750 BOEPD (Vorjahr: 12.700 BOEPD) bildet die Grundlage für die bisher besten Umsatz- und EBITDA-Zahlen der Unternehmensgeschichte. Für das Gesamtjahr wurden nach Hedges für Öl 73,20 USD/BBL (Vorjahr: 73,91 USD/BBL) realisiert. Der durchschnittliche realisierte Preis nach Hedges für Erdgas betrug rund 2,10 USD/mcf (Vorjahr: 2,86 USD/mcf). Der deutliche Anstieg von Umsatz und Ergebnis ist wesentlich auf erhöhte Produktionsvolumina und einen höheren Öl-Anteil der Bohrungen in Wyoming zurückzuführen. Der Ölanteil stieg im Jahresdurchschnitt 2024 auf 60% (Vorjahr: 55%).

Neben den hohen Erträgen aus dem operativen Geschäft konnten im Jahr 2024 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 20,6 Mio. EUR) an sonstigen betrieblichen Erträgen erwirtschaftet werden. Im Vorjahr hatte die Deutsche Rohstoff AG Flächen in Utah sowie seit 2018 gehaltene Aktien von Northern Oil & Gas veräußert und damit Sondererträge aus Asset-Verkäufen von rund 19 Mio. EUR erzielt. In einem bereinigten Vergleich ohne Desinvestments und das Metall-Geschäft stieg der Ergebnisbeitrag aus der Produktion von Öl und Gas nach rund 50 Mio. EUR in 2023 um ca. 5 Mio. EUR auf rund 55 Mio. EUR in 2024 auf eine neue operative Bestmarke.

Eigenkapitalquote steigt auf 43%

Das Konzerneigenkapital wuchs infolge des guten Ergebnisses aber auch infolge eines zum Jahresende sehr starken US-Dollars auf rund 238 Mio. EUR (Vorjahr: 187,5 Mio. EUR), was einem Anstieg von 27% entspricht. Die Eigenkapitalquote stieg von 38% auf rund 43%.

Liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) standen dem Konzern am 31. Dezember 2024 in Höhe von rund 19,7 Mio. EUR (Vorjahr: 82,2 Mio. EUR) zur Verfügung. Die Nettofinanzverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Anleihen und gegenüber Banken abzüglich liquider Mittel) stiegen auf rund 157 Mio. EUR (Vorjahr: 79,1 Mio. EUR) an. Der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten in Relation zum EBITDA) lag bei 0,9 (Vorjahr: 0,5). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken auf rund 14,4 Mio. EUR (Vorjahr: 26,6 Mio. EUR) und die Rückstellungen auf rund 28 Mio. EUR (Vorjahr 48,5 Mio. EUR).

Der operative Cashflow lag im Jahr 2024 bei rund 150 Mio. EUR (Vorjahr: 139,3 Mio. EUR). Die Auszahlungen für Investitionen in neue Bohrungen und Infrastruktur beliefen sich auf gut 180 Mio. EUR (Vorjahr: 198,4 Mio. EUR).

Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: „Wir haben im Geschäftsjahr 2024 erneut Höchstwerte bei Umsatz und EBITDA erreicht. Bereinigt um Einmaleffekte aus Veräußerungserlösen und außerordentlichen Erträgen hat sich das Konzernergebnis erneut verbessert. Unser Kerngeschäft, die Produktion von Öl und Gas in den USA, wächst dynamisch und liefert steigende Ergebnisse. Durch hohe Investitionen ist es uns gelungen die Produktionsbasis breiter aufzustellen und die Bohrkosten deutlich zu senken. Die hohen Investitionen legen damit auch den Grundstein für die Entwicklung der Folgejahre.“

Henning Döring, CFO, ergänzt: „Im vierten Quartal gingen neun Bohrungen in die Produktion und wir haben zur Realisierung von Rabatten einen Großteil der Rechnungen noch im Jahr 2024 bezahlt. Damit starten wir mit hohen Produktionsvolumen und einem starken Cashflow in das Jahr 2025.“

Alle Zahlen für 2024 sind vorläufig und ungeprüft. Den geprüften Konzernabschluss und den Geschäftsbericht wird die Deutsche Rohstoff AG voraussichtlich am 24. April 2025 veröffentlichen.

Mannheim, 5. März 2025

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

05.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 E-Mail: info@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76 WKN: A0XYG7 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2095801

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2095801 05.03.2025 CET/CEST