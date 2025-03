Fresenius Aktie – Saisonaler Leckerbissen

Gleich mehrere Gründe sprechen für die Aktien des Bad Homburgers Gesundheitskonzerne. Rückenwind kommt gleichzeitig von der Saisonalität, Fundamentalanalyse sowie der klassischen Chartanalyse.

Saisonal steht die Ampel bis Ende Mai auf Grün

Unter saisonalen Gesichtspunkten ist die Fresenius-Aktie ein Leckerbissen. Ausgehend vom 5. März weist der DAX-Titel bis zum 27. Mai in den vergangenen zehn Jahren in 100% der Fälle ein Plus von durchschnittlich 10,81% aus. Somit besteht Aufwärtspotenzial bis 44,84 EUR.