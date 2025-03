Größerer Feuerwehreinsatz bei Continental in Hannover

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Feuerwehr in Hannover ist zu einem größeren Einsatz beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ausgerückt. Die Feuerwehr löste einen sogenannten Massenanfall an Verletzten aus - geht also von zahlreichen Verletzten aus. Laut Medienberichten gab es auf dem Firmengelände möglicherweise eine Explosion. Auf Bildern waren gesplitterte Fensterscheiben zu sehen. Die Feuerwehr wollte sich auf Anfrage zunächst nicht zum Geschehen äußern./xma/DP/nas