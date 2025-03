Siemens verdoppelt Kapazität für Rechenzentrums-Technik in USA

München (Reuters) - Siemens will seine Elektro-Produktionskapazitäten für die Ausrüstung von Rechenzentren mit zwei neuen Fabriken in den USA mehr als verdoppeln.

Vorstandschef Roland Busch eröffnete in dieser Woche zwei neue, für 285 Millionen Dollar errichtete Fabriken der Sparte Smart Infrastructure in Forth Worth in Texas und in Ponoma in Kalifornien, in denen 900 Menschen Komponenten für die Elektrifizierung kritischer Infrastrukturen montieren. Angesichts des Booms Künstlicher Intelligenz (KI), die große Rechenkapazitäten braucht, entstehen viele neue Rechenzentren, wie sie Siemens in seiner Infrastruktur- und Gebäudetechnik-Sparte ausrüstet. Die Werke in den USA sind Teil eines 2023 angekündigten, zwei Milliarden Euro schweren Investitionsprogramms von Siemens.

"Der industrielle Technologiesektor ist der Schlüssel, um die Produktion in den USA zu stärken", sagte Busch am Donnerstag anlässlich der Eröffnung der Werke. Er rechnete vor, dass der Münchner Industriekonzern in 20 Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar in den USA investiert habe - die jüngste, zehn Milliarden schwere Übernahme des Industriesoftware-Spezialisten Altair inbegriffen. "Wir schaffen neue Arbeitsplätze, bieten essenzielle Zukunftstechnologie und stärken die KI-Kompetenz Amerikas", sagte Busch. Siemens beschäftigt in den USA mehr als 45.000 Mitarbeiter.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)