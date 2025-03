V-ZUG Gruppe steigert 2024 Umsatz und Profitabilität deutlich

V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Zug, 6. März 2025MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS

Der Verwaltungsrat schlägt erstmalig seit Börsengang eine Ausschüttung in Höhe von CHF 0.90 pro Aktie vor

Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf CHF 591.7 Mio. (Vorjahr: CHF 585.4 Mio., + 1.1 %, währungsbereinigt + 1.5 %). Dank V-ZUGs Differenzierungsstrategie wurden die Verkaufsvolumen in den meisten Märkten wieder gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 25.3 Mio. 50.8 % über dem Vorjahr (CHF 16.8 Mio.). Die EBIT-Marge stieg auf 4.3% (Vorjahr: 2.9%). Der Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit (Free Cash Flow) lag trotz hoher Investitionen in die Arealtransformation bei erfreulichen CHF 1.8 Mio. (Vorjahr: CHF 18.2 Mio.). Angesichts der verbesserten operativen Leistung, des positiven Cashflows und der soliden Bilanz schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine ordentliche Dividende sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven in Höhe von je CHF 0.45 pro Aktie vor; insgesamt ergibt das CHF 0.90 pro Aktie. Für das Jahr 2025 geht V-ZUG davon aus, dass sich Umsatz und Profitabilität weiter verbessern werden. V-ZUG hält an den Mittelfristzielen fest, insbesondere am Umsatzwachstum von 3 % p.a. und einer EBIT-Marge von 10-13 %.



Positive Entwicklung im Schweizer Markt und im Eigenmarkengeschäft International

Im Berichtsjahr 2024 erzielte V-ZUG einen Nettoerlös in Höhe von CHF 591.7 Mio. (Vorjahr: CHF 585.4 Mio.). Der Schweizer Markt zeigte nach turbulenten Jahren eine positive Entwicklung. Der Nettoerlös stieg um 3.2 % auf CHF 496.8 Mio. (Vorjahr: CHF 481.4 Mio.). Renovationen und Ersatzgeräte entwickelten sich positiv, das Neubaugeschäft weiterhin eher verhalten. Im Berichtsjahr wurden einige, sich differenzierende Produkte lanciert und der Verkaufsprozess optimiert, so dass V-ZUG 2024 stärker wuchs als der Schweizer Markt für Haushaltsgeräte insgesamt. Der Nettoerlös im internationalen Markt ging trotz positiver Entwicklung im Eigenmarkengeschäft (+ 15.8 %) insgesamt um 8.8 % zurück. In den Märkten Asien/Australien nahm der Nettoerlös signifikant zu, in Europa hingegen nur leicht. Die Lieferungen an V-ZUGs OEM-Partner in Nordamerika blieben aufgrund dessen Lagerabbau stark hinter 2023 zurück. Der Anteil der Internationalen Märkte betrug in der Berichtsperiode 16.0 % am Gesamterlös, leicht über dem Anteil per Ende Halbjahr 2024 (15.3 %). V-ZUG baute ihre Präsenz in internationalen Metropolen weiter aus und eröffnete neue Studios in Hamburg, Berlin, Mailand und Sydney.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 50.8 % auf CHF 25.3 Mio. (Vorjahr: CHF 16.8 Mio.). Die EBIT-Marge stieg auf 4.3 % (Vorjahr: 2.9%). Im zweiten Halbjahr 2024 betrug sie 5.4 %. Die Verbesserung gelang aufgrund einer verbesserten Bruttomarge und konsequenter Kostenkontrolle. V-ZUG optimiert laufend im Rahmen der Initiative «Simplify V-ZUG» die internen Prozesse, um in einem sich schnell verändernden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Konzernergebnis stieg um 83.2 % auf CHF 21.4 Mio. (Vorjahr: CHF 11.7 Mio.).

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr CHF 58.0 Mio. (Vorjahr: CHF 80.5 Mio.). Er nahm hauptsächlich ab, weil die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die im Vorjahr aufgrund der tieferen Verkaufsvolumen noch stark gesunken waren, im Berichtsjahr stabil waren. Parallel dazu wurde das Lager wie im Vorjahr weiter optimiert. Der Geldfluss nach Investitionstätigkeit (Free Cash Flow) lag trotz hoher Investitionen in die Arealtransformation bei erfreulichen CHF 1.8 Mio. (Vorjahr: CHF 18.2 Mio.). Dank des positiven Free Cash Flows konnte auch in diesem Berichtsjahr auf eine Fremdfinanzierung verzichtet werden.

Die Bilanz der V-ZUG Gruppe per 31. Dezember 2024 ist mit einer Eigenkapitalquote von 76.4 % (Vorjahr: 74.9%) und flüssigen Mitteln und Wertschriften in Höhe von CHF 83.5 Mio. (Vorjahr: CHF81.0 Mio.) weiterhin sehr solide. Per 31. Dezember 2024 beschäftigte V-ZUG insgesamt 2086 Mitarbeitende (31. Dezember 2023: 2066), davon 93 Auszubildende.

Investitionen in den Werkplatz Schweiz

Der Grundausbau für das neue Produktionsgebäude «Zephyr Ost» wurde im 1. Quartal 2024 abgeschlossen. Damit sind alle für die Produktion benötigten Gebäude fertiggestellt. Im Jahr 2024 wurden zahlreiche Anlagen und Arbeitsplätze in das Gebäude «Zephyr Ost» verlegt. Der Umzug wird mit der Verlagerung der letzten Montagelinie im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen. Mit der Fertigstellung von «Zephyr Ost» hat V-ZUG innerhalb der letzten 8 Jahre über CHF 300 Mio. in den Werkplatz Schweiz investiert. Die moderne Infrastruktur ermöglicht eine effiziente Produktion und sichert langfristig attraktive Arbeitsplätze in der Schweiz. Im Berichtsjahr begann das Vorprojekt für das neue Bürogebäude «Zephyr West», der letzte Schritt in der Transformation des Areals.

Engagement für Nachhaltigkeit: Unser Weg

Die Dekarbonisierung wurde weiter vorangetrieben. V-ZUG hat die direkten Emissionen im Berichtsjahr um 5.4 % gesenkt. V-ZUG produziert in der Schweiz inklusive Kompensation seit 2020 CO2-neutral.

V-ZUG geht auf dem Weg von der Recycling- zur Kreislaufwirtschaft voran. Die Kreislauf-Pilotfabrik, in der gebrauchte Geräte aufbereitet oder rückgebaut werden, wurde im Berichtsjahr weiterentwickelt: deren Skalierung hat begonnen. Unser Geschäftsmodell «Product as a Service» wurde ausgebaut und ist nun für das gesamte Produktsortiment erhältlich (Küche und Waschraum). Dabei werden Geräte zur Nutzung angeboten statt sie zu verkaufen und V-ZUG bleibt über den ganzen Lebenszyklus in der Verantwortung.

Vorschlag einer Dividende und einer Ausschüttung aus den Kapitalreserven

Angesichts der verbesserten operativen Leistung, des positiven Cashflows und der soliden Bilanz schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine ordentliche Dividende sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven in Höhe von je CHF 0.45 pro Aktie vor; insgesamt ergibt das CHF 0.90 pro Aktie. Das wäre die erste Ausschüttung seit Börsengang im Jahr 2020 und nach den grossen Investitionen in die Produktionsstandorte Zug und Sulgen.

Ausblick 2025

Die globalen Unsicherheiten bleiben bestehen, jedoch haben sich die Inflationsraten bei sinkenden Zinsen stabilisiert. V-ZUG geht davon aus, dass sich das Konsumverhalten der Verbraucher:innen weiterhin erholen wird. Die Immobilienbranche in der Schweiz könnte wieder leicht belebt werden. Die Nachfrage nach energieeffizienten Produkten wird durch das steigende Umweltbewusstsein gestützt. V-ZUG ist optimal positioniert, um den Marktanteil weiter zu steigern. Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Plattformisierung des Produktportfolios, der zusätzlichen Steigerung der Kundenzufriedenheit durch wertschöpfende Dienstleistungen sowie der fortschreiten-den Internationalisierung. Für das Jahr 2025 geht V-ZUG davon aus, dass sich Umsatz und Profitabilität weiter verbessern werden. V-ZUG hält an den Mittelfristzielen fest, insbesondere am Umsatzwachstum von 3 % p.a. und einer EBIT-Marge von 10-13 %.

Kennzahlen

in Mio. CHF 2024 2023 Veränd. Gruppe Nettoerlös 591.7 585.4 + 1.1 % Währungsbereinigt + 1.5 % EBITDA 55.6 48.6 +14.3 % EBITDA in % vom Nettoerlös 9.4 % 8.3% +110 bp Betriebsergebnis (EBIT) 25.3 16.8 + 50.8 % EBIT in % vom Nettoerlös 4.3 % 2.9% +140 bp Konzernergebnis 21.4 11.7 + 83.2 % Konzernergebnis in % vom Nettoerlös 3.6 % 2.0% +160 bp Geldfluss aus Geschäfts- & Investitionstätigkeit 1.8 18.2 - 90.1 % Flüssige Mittel (inkl. Wertschriften) 83.5 81.0 + 3.1 % Bilanzsumme 636.5 619.5 +2.7 % Eigenkapital 486.3 463.9 +4.8 % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 76.4 % 74.9% +150 bp Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12. 2 086 2066 + 1.0 %

Segmente Haushaltapparate Nettoerlös 591.7 585.4 + 1.1 % Betriebsergebnis (EBIT) 20.5 12.3 + 67.1 % in % Nettoerlös 3.5 % 2.1 % + 140 bp Immobilien Betriebsergebnis (EBIT) 6.2 5.9 + 4.8 %

Weitere Informationen

Adrian Ineichen Gabriele Weiher CFO Head of Investor and Media Relations Telefon +41 58 767 60 03 Telefon +41 58 767 86 19

Diese Ad hoc Mitteilung ist verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/investor-relations-news und der Jahressbericht 2024 unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports.

Wichtige Daten

8. April 2025 Ordentliche Generalversammlung 23. Juli 2025 Publikation Halbjahresergebnis 2025

Über die V-ZUG Gruppe



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende.

Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



Rechtliche Anmerkungen Die in der vorliegenden Ad hoc-/Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacy-statement.

